Zinédine Zidane arrive : Bixente Lizarazu dévoile le plus gros défi qui l'attend en équipe de France

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi, la FFF va officiellement introniser Zinédine Zidane en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Alors que les Bleus viennent d’être largement battus par l’Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, son ancien coéquipier Bixente Lizarazu a tenté d’analyser les points sur lesquels « Zizou » va devoir faire progresser cette équipe française.

Son arrivée n’est qu’une question d’heures désormais. Cette semaine, la FFF a annoncé qu’elle officialiserait le nouveau sélectionneur de l’équipe de France à travers une conférence de presse mardi 28 juillet. « Le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h00 au siège de la FFF. À l’issue du Comité Exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France aux médias », pouvait-on lire dans un communiqué publié par l’instance ce jeudi. Ainsi, Zinédine Zidane va donc prendre les commandes des Bleus dès la semaine prochaine, même si son début de mandat commencera réellement à partir du 1er septembre prochain.

Zinédine Zidane ne devra pas reproduire les erreurs de Didier Deschamps Attendue depuis de longs mois maintenant, l’arrivée de Zinédine Zidane devrait marquer une nouvelle ère au sein de l’équipe de France. Si le Ballon d’Or 1998 aura sans doute des choix forts à réaliser au niveau de ses compositions de groupe, ce dernier va dans un premier temps apporter de nombreux changements au niveau de son staff. Surtout, « Zizou » va devoir trancher avec le style Didier Deschamps, qui a montré ses limites à l’Euro 2024 et à la Coupe du Monde 2026, des compétitions dans lesquelles les Bleus ont été largement dépassés par l’Espagne. Dans les colonnes de l’Equipe, Bixente Lizarazu, ancien coéquipier de Zidane, a livré son analyse sur ce sujet épineux de la supériorité espagnole sur ces dernières années.

« Collectivement, les Espagnols ont un truc en plus » « Aucune sélection au monde ne conserve le ballon aussi bien que l'Espagne, n'a une maîtrise collective aussi forte que l'Espagne. C'est presque une équipe de club en termes d'automatismes, en termes de qualité de passes, de déplacements. Nous, Français, on est très bons individuellement, on a des qualités techniques individuelles hors norme, on a des qualités athlétiques hors norme. Mais collectivement, les Espagnols ont un truc en plus », a ainsi confié Bixente Lizarazu lorsqu’interrogé sur ce que la France pouvait envier à l’Espagne. Si la présence de très grandes individualités ne fait aucun doute pour Zinédine Zidane dans son groupe, l’ancien technicien à succès du Real Madrid va devoir récupérer et ressouder un groupe qui a eu du mal dans les grands rendez-vous sur les dernières compétitions internationales.