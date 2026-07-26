Zinédine Zidane arrive : Bixente Lizarazu dévoile le plus gros défi qui l'attend en équipe de France

Mardi, la FFF va officiellement introniser Zinédine Zidane en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Alors que les Bleus viennent d’être largement battus par l’Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, son ancien coéquipier Bixente Lizarazu a tenté d’analyser les points sur lesquels « Zizou » va devoir faire progresser cette équipe française.
Son arrivée n’est qu’une question d’heures désormais. Cette semaine, la FFF a annoncé qu’elle officialiserait le nouveau sélectionneur de l’équipe de France à travers une conférence de presse mardi 28 juillet. « Le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h00 au siège de la FFF. À l’issue du Comité Exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France aux médias », pouvait-on lire dans un communiqué publié par l’instance ce jeudi. Ainsi, Zinédine Zidane va donc prendre les commandes des Bleus dès la semaine prochaine, même si son début de mandat commencera réellement à partir du 1er septembre prochain.
Zinédine Zidane ne devra pas reproduire les erreurs de Didier Deschamps
Attendue depuis de longs mois maintenant, l’arrivée de Zinédine Zidane devrait marquer une nouvelle ère au sein de l’équipe de France. Si le Ballon d’Or 1998 aura sans doute des choix forts à réaliser au niveau de ses compositions de groupe, ce dernier va dans un premier temps apporter de nombreux changements au niveau de son staff. Surtout, « Zizou » va devoir trancher avec le style Didier Deschamps, qui a montré ses limites à l’Euro 2024 et à la Coupe du Monde 2026, des compétitions dans lesquelles les Bleus ont été largement dépassés par l’Espagne. Dans les colonnes de l’Equipe, Bixente Lizarazu, ancien coéquipier de Zidane, a livré son analyse sur ce sujet épineux de la supériorité espagnole sur ces dernières années.
« Collectivement, les Espagnols ont un truc en plus »
« Aucune sélection au monde ne conserve le ballon aussi bien que l'Espagne, n'a une maîtrise collective aussi forte que l'Espagne. C'est presque une équipe de club en termes d'automatismes, en termes de qualité de passes, de déplacements. Nous, Français, on est très bons individuellement, on a des qualités techniques individuelles hors norme, on a des qualités athlétiques hors norme. Mais collectivement, les Espagnols ont un truc en plus », a ainsi confié Bixente Lizarazu lorsqu’interrogé sur ce que la France pouvait envier à l’Espagne. Si la présence de très grandes individualités ne fait aucun doute pour Zinédine Zidane dans son groupe, l’ancien technicien à succès du Real Madrid va devoir récupérer et ressouder un groupe qui a eu du mal dans les grands rendez-vous sur les dernières compétitions internationales.
« Depuis le berceau, les gars travaillent la circulation du ballon, font des toros, des passes à dix, des gammes diverses et ils sont les meilleurs au monde pour »
« Ce que j'appelle la ''technique collective'', l'art de la passe, du jeu en triangle, du déplacement pour offrir plusieurs solutions au porteur du ballon. En résumé, l'art de jouer avec ses partenaires. Depuis le ''berceau'', les gars travaillent la circulation du ballon, font des toros, des passes à dix, des gammes diverses et ils sont les meilleurs au monde pour ça. Cette maîtrise technique est une assurance tous risques qui te permet de priver de ballons l'adversaire comme de réguler le tempo du match. De toutes les sélections, ils ont le meilleur milieu de terrain au monde. Mais ils ont su évoluer en ajoutant plus de la verticalité par rapport à une période où ils ne gagnaient plus. C'est un travail collectif de fond, comme l'a dit (Luis) de la Fuente », a également analysé Bixente Lizarazu. Ainsi, l’équipe de France fait sans doute face à un problème plus profond concernant les qualités techniques et surtout collectives de ses joueurs, et ce depuis la formation. Reste désormais à savoir si Zinédine Zidane sera en capacité de faire franchir un palier supplémentaire aux Bleus à l’Euro 2028, mais également à la Coupe du Monde 2030.