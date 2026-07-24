Zinedine Zidane bientôt de retour en équipe de France : Le PSG, le Bayern Munich… Tous ces clubs qui ont tenté de lui briser son rêve

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. Le chapitre Didier Deschamps qui tient la palme de la longévité sur le banc des Bleus a touché à sa fin après la Coupe du monde 2026. Quatorze ans après, la Fédération française de football va annoncer le nom du nouveau sélectionneur mardi prochain au cours d’une conférence de presse à son siège à Paris XV. Le jour de gloire est arrivé pour Zinedine Zidane qui a dû refuser des projets intéressants pendant ses cinq années passées loin des bancs de touche.

« Le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h00 au siège de la FFF. À l’issue du Comité Exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France aux médias ». Jeudi, la FFF confirmait sans citer son nom la nomination de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur de l’équipe de France. Au Boulevard de Grenelle, le Ballon d’or 98 sera nommé patron des Bleus mardi prochain. Un rêve qui deviendra réalité donc pour Zidane après plusieurs années d’attente.

«J’ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France» Cinq pour être précis. Depuis son deuxième départ du Real Madrid dans la peau d’entraîneur de l’équipe première en mai 2021, Zinedine Zidane attendait patiemment son tour. Le champion du monde 98 avait même profité d’une interview spéciale accordée à L’Équipe en juin 2022 dans le cadre de son cinquantième anniversaire afin de partager son rêve bleu avec les lecteurs du quotidien sportif. « Continuer à entraîner. J'ai encore envie. L’équipe de France ? J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! ».

«Quand je dis que j'ai envie de prendre un jour l'équipe de France, je l'assume» « Boucler la boucle » avec l’équipe de France. Zinedine Zidane était interrogé à l’époque par L’Équipe sur une potentielle prise de fonctions au terme de la Coupe du monde 2022 au Qatar qui a vu les Bleus se hisser jusqu’en finale perdue face à l’Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but). « Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. Quand je dis que j'ai envie de prendre un jour l'équipe de France, je l'assume. Aujourd'hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l'opportunité se présente ensuite, alors je serai là ». Cependant, ça ne s’était pas fait. Par la suite, l’ex-président de la Fédération française de football Noël Le Graët prolongeait le contrat de Deschamps jusqu’à la Coupe du monde 2026. Un engagement tenu par DD qui a donc cédé sa place de sélectionneur après la défaite des Bleus en petite finale de Coupe du monde contre l’Angleterre (4-6).