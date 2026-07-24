Zinedine Zidane bientôt de retour en équipe de France : Le PSG, le Bayern Munich… Tous ces clubs qui ont tenté de lui briser son rêve

L’équipe de France s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. Le chapitre Didier Deschamps qui tient la palme de la longévité sur le banc des Bleus a touché à sa fin après la Coupe du monde 2026. Quatorze ans après, la Fédération française de football va annoncer le nom du nouveau sélectionneur mardi prochain au cours d’une conférence de presse à son siège à Paris XV. Le jour de gloire est arrivé pour Zinedine Zidane qui a dû refuser des projets intéressants pendant ses cinq années passées loin des bancs de touche.
« Le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h00 au siège de la FFF. À l’issue du Comité Exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France aux médias ». Jeudi, la FFF confirmait sans citer son nom la nomination de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur de l’équipe de France. Au Boulevard de Grenelle, le Ballon d’or 98 sera nommé patron des Bleus mardi prochain. Un rêve qui deviendra réalité donc pour Zidane après plusieurs années d’attente.
«J’ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France»
Cinq pour être précis. Depuis son deuxième départ du Real Madrid dans la peau d’entraîneur de l’équipe première en mai 2021, Zinedine Zidane attendait patiemment son tour. Le champion du monde 98 avait même profité d’une interview spéciale accordée à L’Équipe en juin 2022 dans le cadre de son cinquantième anniversaire afin de partager son rêve bleu avec les lecteurs du quotidien sportif. « Continuer à entraîner. J'ai encore envie. L’équipe de France ? J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! ».
«Quand je dis que j'ai envie de prendre un jour l'équipe de France, je l'assume»
« Boucler la boucle » avec l’équipe de France. Zinedine Zidane était interrogé à l’époque par L’Équipe sur une potentielle prise de fonctions au terme de la Coupe du monde 2022 au Qatar qui a vu les Bleus se hisser jusqu’en finale perdue face à l’Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but). « Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. Quand je dis que j'ai envie de prendre un jour l'équipe de France, je l'assume. Aujourd'hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l'opportunité se présente ensuite, alors je serai là ». Cependant, ça ne s’était pas fait. Par la suite, l’ex-président de la Fédération française de football Noël Le Graët prolongeait le contrat de Deschamps jusqu’à la Coupe du monde 2026. Un engagement tenu par DD qui a donc cédé sa place de sélectionneur après la défaite des Bleus en petite finale de Coupe du monde contre l’Angleterre (4-6).
L’Arabie saoudite, le PSG, Manchester United, le Bayern Munich et la Juventus…
Pendant ces cinq années d’inactivité, Zinedine Zidane a effectué quelques apparitions publiques dont la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 où il a été un porteur de la flamme olympique. Mais l’ex-coach du Real Madrid aurait pu reprendre du service sur un autre banc de touche. RMC Sport fait un point sur les différentes destinations qui se sont offertes à lui au fil du temps. En 2022, Zinedine Zidane était annoncé au PSG pour remplacer Mauricio Pochettino alors que le10sport.com vous dévoilait que le projet de la direction parisienne était de confier les clés du camion à Christophe Galtier.
L’année suivante, RMC confie une autre approche du Paris Saint-Germain pour Zidane. Mais ce n’est pas tout. Manchester United et le Bayern Munich auraient pris en considération cette option en 2024, au même titre que la Juventus ainsi que la Saudi Pro League en plein essor depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo en janvier 2023. Cependant, RMC Sport souligne la détermination de Zinedine Zidane de vivre son rêve à la tête de l’équipe de France, restant à l’écart de tout autre projet en parallèle.