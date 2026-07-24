Zinedine Zidane est privé de deux joueurs importants pour ses débuts en équipe de France : Voilà les surprises possibles pour sa première liste

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il sera officiellement nommé à la tête de l'équipe de France mardi durant une conférence de presse organisée par la FFF, Zinedine Zidane doit déjà peaufiner sa première liste qui sera dévoilée à la mi-septembre. Une chose est sûre, Hugo Ekitike et William Saliba n'en feront pas parties. Une situation qui pourrait offrir l'opportunité à Zizou de mettre immédiatement sa patte sur l'effectif en allant chercher des jeunes joueurs.

Ce n'est pas encore officiel, mais il ne s'agit désormais plus que d'une question de jours. En effet, alors qu'il est attendu depuis plusieurs années désormais, Zinedine Zidane sera présenté mardi à l'occasion du conférence de presse. « Philippe Diallo, président de la FFF, présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France le mardi 28 juillet, à 11h00, lors d'une conférence de presse. Le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h00 au siège de la FFF. À l’issue du Comité Exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France aux médias », a confirmé la FFF par le biais d'un communiqué. Son nom est évidemment pas mentionné, mais il s'agira bien de Zinedine Zidane qui va pouvoir concrètement commencer à préparer le terrain à quelques semaines de dévoiler sa premières liste.

Saliba et Ekitike, les deux grands absents pour les débuts de Zidane Elle sera divulguée à la mi-septembre avant une longue trêve internationale qui verra l'équipe de France disputer quatre rencontres d'abord en Turquie (25 septembre) puis en Belgique (28 septembre) avant la réception de l'Italie (2 octobre) puis des Belges (5 octobre) au Stade de France. Une liste très attendue puisqu'elle pourrait marquer une rupture avec Didier Deschamps. Une chose est déjà sûre, Zinedine Zidane ne pourra pas s'appuyer sur Hugo Ekitike, qui a déjà manqué la Coupe du monde 2026 à cause d'une rupture d'un tendon d’Achille survenue le 14 avril lors du quart de finale retour de Ligue des champions contre le PSG. Présent au Mondial, William Saliba sera également absent plusieurs mois à cause de sa blessure au dos qui s'est aggravée au point de le contraindre à quitter le terrain lors de la demi-finale contre l'Espagne.

Les talents ne manquent pas en défense centrale L'absence de William Saliba est la plus problématique puisqu'avec Dayot Upamecano, il était l'une des satisfactions de la Coupe du monde. Leur charnière était l'un des points forts des Bleus et Zinedine Zidane aurait logiquement pu être tenté de s'appuyer sur ce duo. Néanmoins, Zizou peut se satisfaire d'une chose, le vivier à ce poste en France est très impressionnant. Ainsi, Ibrahima Konaté et Maxence Lacroix seront les favoris pour remplacer le joueur d'Arsenal dans le onze de départ, mais il faudra d'autres axiaux dans la liste. Des joueurs déjà convoqués par Didier Deschamps peuvent ainsi postuler à l'imager de Pierre Kalulu (AC Milan), Loïc Badé (Bayer Leverkusen) ou encore Wesley Fofana (Chelsea) dont la carrière internationale a été gâchée par les blessures jusqu'ici. A moins que Zinedine Zidane veuille totalement innover, auquel cas les options ne manqueront pas. Ainsi, Jérémy Jacquet, qui vient de rejoindre de Liverpool. Complétement remis de sa blessure à l'épaule, l'ancien rennais pourrait postuler à une place en Bleus s'il joue avec les Reds. Mais il semble partir d'un peu loin. S'il lance enfin sa carrière à Manchester United, Leny Yoro sera un candidat sérieux. On peut également citer Jaydee Canvot (Crystal Palace), Chrisitien Mawissa (AS Monaco), Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen), Chrislain Matsima (Augsbourg) ou encore Ismaëlo Ganiou (RC Lens) et Castello Lukeba (RB Leipzig) qui avait d'ailleurs pris part aux JO. Maxime Estève, qui a rejoint le RB Leipzig pour 32M€ cet été, est également une option.