Zinédine Zidane officiellement présenté la semaine prochaine, un problème est annoncé par… Jean-Michel Aulas !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est désormais officiel, la FFF présentera Zinédine Zidane en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France mardi prochain. Alors que l’instance française a demandé à ses membres d’être en présentiel pour cette date, l’ancien président de l’OL et actuel vice-président de la FFF Jean-Michel Aulas s’est quelque peu étonné de cette demande à en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe. Explications.

Attendu depuis plusieurs mois désormais, Zinédine Zidane va bel et bien s’engager en tant que prochain sélectionneur de l’équipe de France. Si son arrivée en tant que successeur de Didier Deschamps ne faisait plus de doutes depuis plusieurs semaines, la date de son arrivée est enfin connue. « Philippe Diallo, président de la FFF, présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France le mardi 28 juillet, à 11h00, lors d'une conférence de presse. Le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h00 au siège de la FFF. À l’issue du Comité Exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France aux médias », a annoncé la FFF par le biais d’un communiqué.

Les membres du Comex obligés à être en présentiel Comme l’indique l’Equipe ce jeudi, les derniers détails de la signature du contrat de Zinédine Zidane à la tête des Bleus se sont déroulés dans un faux-suspens. Les services juridiques de la FFF ont été au maximum tenus à l’écart des négociations. Au final, c’est Jean-François Vilotte, directeur général de l’instance et ayant une formation d’avocat qui s’est chargé de finaliser la signature de « Zizou » en tant que prochain sélectionneur. En attendant, la date du mardi 28 juillet a été bien cochée en interne. La FFF a ainsi réclamé à la plupart de ses membres d’être présents pour cette heureuse nomination, ce qui n’a pas manqué de faire débat en interne.

« Pour moi ce sera impossible, la seule possibilité sera la visio » En effet, un courrier a été transmis aux membres du comité exécutif (Comex). Si au sein de ce dernier, jamais le nom de Zinédine Zidane n’est mentionné, celui-ci indique aux différents membres l’obligation d’être en présentiel pour ce mardi 28 juillet. Vice-président de la FFF et ancien président de l’OL, Jean-Michel Aulas s’est notamment interrogé. « Convocation du jeudi pour le mardi suivant ? En pleine période de vacances ? Pour moi ce sera impossible, la seule possibilité sera la visio, mais ce n'est pas très cool dans la mesure où les journaux sont tous informés avant nous. Je suis perturbé par ce process... Si la conférence de presse est mardi, une réunion avant la fin de la semaine aurait été démocratiquement et amicalement la bienvenue ! », a ainsi indiqué Aulas dans un courrier qui a pu être consulté par l’Equipe.