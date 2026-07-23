Un joueur important de l’équipe de France en mauvaise posture : Ce dossier épineux dont on parle peu qui attend Zidane dès maintenant

Durant la Coupe du monde en Amérique du Nord, plusieurs joueurs de l’équipe de France ont eu l’occasion de s’illustrer. D’autres, en revanche, n’ont pas forcément brillé. C’est le cas de Mike Maignan, pointé du doigt au moment de dresser le bilan des Bleus dans la compétition, à quelques jours de la nomination officielle de Zinedine Zidane.

C’est un secret de polichinelle : Zinedine Zidane va prendre la succession de Didier Deschamps à partir de la semaine prochaine. Comme l’avait indiqué Philippe Diallo , président de la FFF, l’officialisation du nouveau sélectionneur va intervenir dans la foulée de la Coupe du monde en Amérique du Nord. « Philippe Diallo, président de la FFF, présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France le mardi 28 juillet, à 11h00, lors d'une conférence de presse, a fait savoir la FFF ce jeudi, dans un communiqué de presse. Le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h00 au siège de la FFF. À l’issue du Comité Exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France aux médias ».

Il ne faudra pas attendre très longtemps avant de découvrir l’équipe de France à la sauce Zinedine Zidane puisque la compétition reprendra dès la fin du mois de septembre avec la Ligue des Nations. Un déplacement en Turquie attend les Bleus le 25 septembre, avant de se rendre en Belgique (28/09) puis de recevoir l’Italie (02/10) et la Belgique (05/10) au Stade de France. Sauf grosse surprise, ou pépin physique, Mike Maignan sera dans les cages pour ces rencontres compte tenu de la faible concurrence à son poste. Pourtant, le portier de l’AC Milan n’a pas fait forte impression lors du dernier Mondial. Un sujet de préoccupation pour plusieurs observateurs, dont Walid Acherchour .

« Il y a un moment, il va falloir montrer autre chose »

« Mike Maignan est trop dans le confort. Mike, on t’aime beaucoup, on t’a toujours mis en avant, on a dit que la succession d’Hugo Lloris, on était tranquille le chat pendant 10 ans, force est de constater que je trouve la trajectoire de Mike Maignan en équipe de France un peu surcôté, a souligné le chroniqueur de l’After Foot ce mercredi soir. Je n’ai pas aimé sa compétition. Autant, en 2024, il avait fait une compétition sérieuse. Il y a ce qu’il fait contre la Croatie avec la séance de tirs au but, mais il n’y a pas que les séances de tirs au but. En fait, j’ai l’impression d’avoir un peu une différence entre Lloris et Mike Maignan. Lloris était très très solide sur sa ligne, il avait des grosses images avec l’équipe de France, mais dans les séances de tirs au but il nous crevait à chaque fois. Et Mike Maignan, c’est l’inverse. Séance de tirs au but, t’es toujours là, mais sur le terrain, je ne vois pas une immense plus-value. Je ne vois pas le gardien félin, athlétique qu’on a connu, l’un des meilleurs gardiens du monde. Sur la compétition, limite un tir cadré ça fait but. Je caricature, mais on n’en est pas très loin. Quand tu vois le but de Mbaye contre le Sénégal, les six buts de l’Angleterre dont le premier sur Declan Rice… On a fait le dossier de beaucoup de mecs, on ne parle pas de Mike Maignan. Et à un moment donné, vu qu’il n’y a personne derrière. Il y avait un moment où Chevalier était proche de Mike Maignan. Il était derrière sa nuque, en tout cas, il y avait un débat, sauf que Chevalier a explosé en plein vol. Risser, aujourd’hui, il n’est pas assez fort. Vu qu’il n’y a rien derrière, j’ai l’impression qu’il est dans un confort. Il y a un moment, il va falloir montrer autre chose, où en tout cas qu’il tienne son rang, que ce soit une vraie plus-value pour l’équipe de France quand on souffre. »

Pour Walid Acherchour, le problème ne date pas de cette Coupe du monde : « Je rappelle aussi que la Ligne des Nations, le 5-4 (contre l’Espagne), sur les cinq buts, il n’est pas exempt de tout reproche. Je n’ai pas tous les buts en tête, mais il ne m’avait pas marqué, a-t-il enchaîné au micro de RMC. Donc voilà, moi, je le dis, j’ai été de ceux qui s’enthousiasmaient de Mike Maignan, de ce qu’il était, de ce qu’il représentait, même son leadership. Je me rappelle du match qu’il avait fait en Irlande, dans un match de qualif, où il avait été énorme. Tu fais l’évaluation de l’After Foot, il y avait des matchs, t’allais rapidement sur Mike Maignan : “Mike Maignan nous a sauvés”. Maintenant, tu fais les matchs, il y a rarement un mec qui parle de Mike Maignan. Le gardien doit quand même te faire gagner les matchs ou éviter de te les faire perdre. Aujourd’hui, il n’y a personne derrière, mais ça fait du mal à Mike Maignan et ça fait du mal à l’équipe de France. Il est en chaussons et ça le dessert. »