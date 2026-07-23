Premier coup dur pour Zinedine Zidane : Il sera privé d'un joueur très important pour ses débuts en équipe de France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce sera officiel mardi. Zinedine Zidane sera nommé sélectionneur de l'équipe de France à l'occasion d'une conférence de presse organisée par la FFF. Zizou sera alors rapidement mis à contribution puisqu'une longue trêve internationale est prévue à la mi-septembre. Et alors que sa première liste sera très attendue, il est déjà acté qu'il sera privé de William Saliba, un joueur très important en Bleus.

L'ère Didier Deschamps s'est achevée en fin de semaine dernière avec la défaite de l'équipe de France face à l'Angleterre lors de la petite finale de la Coupe du monde (4-6). C'est ainsi que le champion du monde 1998 a mis fin à une hégémonie de 14 ans à la tête des Bleus. Deschamps va donc céder sa place à un nouveau sélectionneur qui sera sans aucun doute Zinedine Zidane et qui aura la lourde tâche de prendre la suite. Et si ce n'est pas encore officiel, c'est désormais imminent.

Zizou, c'est pour mardi ! En effet, la FFF a publié un communiqué pour annoncer une conférence de presse mardi matin : « Philippe Diallo, président de la FFF, présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France le mardi 28 juillet, à 11h00, lors d'une conférence de presse. Le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, tiendra une conférence de presse ce mardi 28 juillet 2026 à partir de 11h00 au siège de la FFF. À l’issue du Comité Exécutif exceptionnel qui se tiendra le matin même, Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France aux médias ». Dans cinq jours, Zinedine Zidane sera donc le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Et tout va aller très vite puisque la première liste de Zizou devrait être annoncée mi-septembre avant une longue trêve internationale qui verra les Bleus se déplacer en Turquie puis en Belgique avant la réception de l'Italie puis des Belges au Stade de France.

Zidane devra faire sans Saliba pour ses débuts en Bleus Et évidemment, la première liste de Zizou sera attendue avec impatience. Mais Zizou sera privé d'un cadre pour lancer son mandat. En effet, William Saliba sera absent. Sorti sur blessure contre l'Espagne, le défenseur central d'Arsenal s'est arrêté net, lâchant : « Mon dos est parti ». Dans la foulée, Didier Deschamps confirmait que « la blessure de Saliba ne s’est pas aggravée. Il a ça depuis le mois de mars et a serré les dents. Mais la douleur était à un degré insupportable ». Une tendance confirmée par Arsenal qui a communiqué sur l'absence de William Saliba : « Des examens complémentaires réalisés par des spécialistes à son retour à Londres cette semaine ont confirmé qu’il souffrait d’une blessure au dos qui nécessitera une période de rééducation ». Néanmoins, comme attendu, l'ancien joueur de l'OM ne passera pas par la case chirurgie. « Des évaluations approfondies ont conclu que la chirurgie n’est pas recommandée, mais que William devrait maintenant entamer un programme de convalescence encadrée », ajoutent les Gunners qui ne se prononcent pas précisément sur la durée de son indisponibilité : « La rééducation de William débutera immédiatement, avec une prise en charge continue de sa blessure, et son indisponibilité devrait être prolongée. Tous les efforts sont déployés pour soutenir William et lui permettre de retrouver la pleine forme au plus vite ».