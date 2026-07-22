Equipe de France : C'est officiel pour William Saliba, Arsenal annonce une longue absence après la Coupe du monde 2026

Axel Cornic

Avant même le début de la Coupe du monde 2026, des gros doutes entouraient l'état de santé de William Saliba. Finalement ce qu'on craignait le plus est arrivé, puisqu'il a été contraint de quitter le terrain lors de la demi-finale entre l'équipe de France et l'Espagne (2-0). Et on ne devrait vraisemblablement pas le revoir de sitôt...

On est prêts à tout sacrifier pour une Coupe du monde. Ce n'est pas William Saliba qui dira le contraire. Le défenseur central de 25 ans s'est blessé avec son club d'Arsenal en mars dernier, mais a serré les dents pour faire le voyage avec l'équipe de France. Cela ne lui a toutefois pas souri, puisqu'une fracture au dos a été évoqué récemment, ce qui va l'empêcher de reprendre la saison.

« Des examens ont confirmé qu’il souffrait d’une blessure au dos » Son club d'Arsenal a confirmé la mauvaise nouvelle annonçant une absence importante, sans livrer la durée précise. A en croire les dernières indiscrétions de L'Equipe sur l'état de William Saliba, sa convalescence pourrait bien aller jusqu'à cinq mois. « Des examens complémentaires réalisés par des spécialistes à son retour à Londres cette semaine ont confirmé qu’il souffrait d’une blessure au dos qui nécessitera une période de rééducation » a expliqué le club londonien, dans un long communiqué publié sur ses réseaux officiels ce mercredi soir.