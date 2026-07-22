«J’ai peur qu’il n’y arrive pas» : Christophe Dugarry s'inquiète sérieusement pour Rayan Cherki !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très attendu durant la Coupe du monde, Rayan Cherki a finalement déçu. En effet, le meneur de jeu de Manchester City n'a jamais pesé sur les matches malgré ses entrées en jeu à chacune des rencontres des Bleus. De quoi susciter l'inquiétude de Christophe Dugarry.

Convoqué pour sa première grande compétition internationale, Rayan Cherki avait un rôle de subersub durant cette Coupe du monde. Mais l'ancien de l'OL était très attendu et son apport en cours de jeu pour remplacer Ousmane Dembélé ou Michael Olise était présenté comme l'un des atouts de l'équipe de France qui se targuait de pouvoir faire entrer un tel joueur. Mais très clairement, Rayan Cherki n'a pas répondu aux attentes. Son Mondial a été décevant, et son comportement a même suscité certaines critiques. Au point d'inquiéter Christophe Dugarry.

Dugarry craint le flop pour Cherki « J’ai du mal à me prononcer. Sincèrement, on aime tous le joueur bien évidemment, un joueur remarquable, il a de l’or dans les pieds, mais j’ai du mal… J’aime beaucoup sa cool attitude, ça a l’air d’être un mec sympa, un bon coéquipier, un mec qui a l’air gentil, positif, plutôt intelligent. Quand il s’exprime c’est souvent intéressant. Il y a plein de choses que j’aime bien sur lui, mais j’ai peur qu’il n’y arrive pas, qu’il ne passe pas le cap. Je ne sais pas. Ce serait un tel dommage qu’un joueur comme ça n’arrive pas à… Alors, quel niveau tu peux imaginer que ce joueur va atteindre… Pour moi, il doit pouvoir toucher les étoiles avec le talent qu’il a, il doit atteindre les sommets… », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme avant de poursuivre.