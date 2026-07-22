Zinedine Zidane et son salaire en équipe de France : Cette annonce devrait le rassurer au plus haut point !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Attendu chez les Bleus pour succéder à Didier Deschamps comme sélectionneur, Zinedine Zidane devrait faire l’objet d’une dérogation concernant son salaire. L’Assemblée nationale et le Sénat ont récemment voté une réforme prévoyant un plafond pour les revenus des salariés des fédérations.

Ce n’est désormais plus qu’une question de temps avant de voir Zinedine Zidane prendre la tête de l’équipe de France . « J’avais dit que j'attendais la fin de la Coupe du monde pour respecter le travail de Didier et de son équipe. D'ici la fin du mois, nous connaîtrons le nom du successeur de Didier », confiait Philippe Diallo , président de la FFF, au micro de beIN Sports avant la petite finale face à l’Angleterre (4-6).

En attendant la nomination de Zinedine Zidane , une réforme du sport professionnel français a été votée le 8 juillet dernier par l’Assemblée nationale et le Sénat, prévoyant un plafond de 450.000 euros par an pour les revenus des salariés des fédérations. Pas de quoi gêner la FFF pour la succession de Didier Deschamps puisqu’une dérogation accordée par la ministre des Sports est possible. Invités de l’After Foot ce mardi, les sénateurs Laurent Lafon et Michel Savin ont confirmé que le dossier Zidane ne serait pas remis en cause.

« Il y aura la possibilité pour chaque président de fédération de solliciter l’accord du ministre des Sports »

« Il y aura la possibilité pour chaque président de fédération de solliciter l’accord du ministre des Sports sur certains postes. Ce n’est pas une question de personnes, a notamment confié Michel Savin au micro de RMC. On ne va pas parler de monsieur Pierre, Paul ou Jacques… On parle de certains postes qui méritent, à la vue de leurs responsabilités et des missions qu’ils doivent accomplir au sein de la Ligue, d’avoir une rémunération au-delà des 450.000 euros. Le ministre n’a pas à choisir le sélectionneur. Ce n’est pas le ministre qui choisit le sélectionneur! Encore une fois, le président d’une ligue ou d’une fédération va demander au ministre le fait de déroger au plafond de 450.000 euros sur certains postes avec des critères économiques et professionnels. Un directeur général d’une ligue a sûrement un salaire au-dessus des 450.000 euros annuels. Et pas uniquement dans le foot. »

« On va dire que pour recruter le sélectionneur de l’équipe de France de football, on regardera combien on paye le sélectionneur de l’équipe d’Espagne, de l’Allemagne, de l’Angleterre… et on verra à peu près où sont les prix du marché, a ajouté Laurent Lafon. On dira qu’on est au-dessus des 450.000 euros donc pour ce poste-là, et non cette personne-là, on déroge. »