Départ de Deschamps : Le président de la FFF annonce une date pour Zidane !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant la petite finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre ce samedi, Philippe Diallo, président de la FFF, a salué le parcours de Didier Deschamps à la tête des Bleus, tout en annonçant une date pour l’arrivée de son remplaçant qui n’est autre que Zinedine Zidane.

Ce n’est pas le match que l’équipe de France espérait disputer dans ce dernier week-end de la Coupe du monde. Ce samedi, les Bleus avaient rendez-vous avec l’Angleterre pour la troisième place, tandis que l’Espagne affronte l’Argentine en finale ce dimanche. Une page va se tourner en équipe de France avec le départ de Didier Deschamps après quatorze ans de bons et loyaux services. Avant la petite finale contre les Three Lions, Philippe Diallo a salué ce passage historique, évoquant également l’arrivée de son successeur.

« D'ici la fin du mois, nous connaîtrons le nom du successeur de Didier » « Didier Deschamps a, depuis 14 ans, contribué à la grandeur de l'équipe de France, il aura beaucoup apporté à notre football. Je lui ai dit merci, ainsi qu'à ceux qui l'entourent, qui ont fait de l'équipe de France une des nations les plus respectées dans l'histoire du football, a confié le président de la FFF au micro de beIN Sports. J’avais dit que j'attendais la fin de la Coupe du monde pour respecter le travail de Didier et de son équipe. D'ici la fin du mois, nous connaîtrons le nom du successeur de Didier. » Si Philippe Diallo ne donne pas son nom, l’arrivée de Zinedine Zidane ne fait plus de doute.