Équipe de France : C’est terminé pour Didier Deschamps, Emmanuel Macron prend la parole !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, Didier Deschamps dirige pour la dernière fois de sa carrière un match de l’équipe de France face à l’Angleterre. Avant le coup d’envoi de cette rencontre pour la troisième place de la Coupe du Monde, le président de la République Emmanuel Macron a salué le travail réalisé par le sélectionneur tricolore.

Après quatorze ans de bons et loyaux services, Didier Deschamps voit son aventure avec l’équipe de France toucher à sa fin. Ce samedi soir face à l’Angleterre à l’occasion du match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur de 57 ans dirige son dernier match à la tête des Bleus. Forcément, cette soirée est remplie en émotions pour l’ancien coach de l’OM, qui sera prochainement remplacé par Zinédine Zidane.

« Merci Didier Deschamps pour les victoires légendaires » Avant ce départ, Didier Deschamps a forcément été célébré par plusieurs personnalités. Ce samedi soir, c’est notamment le président de la République Emmanuel Macron qui a souhaité adresser un message. « Une page de l’histoire du football français se tourne ce soir. Merci Didier Deschamps pour les victoires légendaires, les émotions fortes, pour avoir porté durant des années nos Bleus et fait vibrer la France. Quatorze années : la génération Deschamps », a ainsi écrit le chef d’État sur ses réseaux sociaux.