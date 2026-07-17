«Ça va me manquer» : Deschamps fait déjà ses adieux à l’équipe de France

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir face à l’Angleterre (23h), Didier Deschamps disputera son dernier match en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Arrivé sur le banc des Bleus en 2012, l’ancien capitaine aura marqué l’histoire de la sélection. Forcément ému, ce dernier est revenu ce vendredi sur ce clap de fin en faisant ses adieux.

Le règne de Didier Deschamps touche à sa fin. Arrivé il y a quatorze ans à la tête des Bleus, le sélectionneur tricolore va disputer son dernier match sur le banc français ce samedi soir à l’occasion du match pour la troisième place de la Coupe du Monde face à l’Angleterre. Présent en conférence de presse ce vendredi, Didier Deschamps n’a pas manqué d’évoquer cette dernière si spéciale à ses yeux.

« L’équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée » « Je sais que le clap de fin est demain (samedi). L’équipe de France va me manquer. J’ai été là-haut avec ce maillot, à connaître des moments magnifiques et d’autres plus douloureux. Le clap de fin arrive mais la vie continue. Je suis de nature positive. Je sais que la suite sera bien aussi. L’équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée. Elle a pris vingt-cinq ans de ma vie professionnelle. Il reste des souvenirs inoubliables », a ainsi déclaré Deschamps face aux journalistes.