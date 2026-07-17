France/Espagne : Kylian Mbappé a recadré ses coéquipiers après le match, voilà ce qu'il leur reproche !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France n'ira pas en finale de Coupe du monde. La faute à une élimination en demi-finale de la compétition contre l'Espagne ce mardi 14 juillet 2026, jour de fête nationale. Les Bleus se sont inclinés face au collectif espagnol et n'ont pas suffisamment soutenu Kylian Mbappé dans ses situations offensives en un contre un à ses yeux d'après L'Equipe.

Jusqu'à ce 14 juillet et l'élimination de l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé n'avait jamais connu l'échec avec les Bleus jusqu'au match décisif pour l'attribution du trophée le plus convoité du football de sélection. Que ce soit pour son premier Mondial en 2018 qu'il avait gagné avec les Bleus (4-2 contre la Croatie) ou la dernière édition au Qatar qui s'était conclue par une défaite des hommes de Didier Deschamps contre l'Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but), le capitaine de l'équipe de France restait sur deux finales.

L'équipe de France a été surclassée par La Roja Pour la dernière danse de Didier Deschamps dans la zone technique de l'équipe de France, il n'y aura donc pas de finale, seulement un match pour la troisième place ce samedi 18 juillet au Hard Rock Stadium de Miami contre l'Angleterre. Mardi soir, les Bleus ont échoué face à l'Espagne qui a signé une véritable démonstration collective face à l'équipe de France, concédant peu d'occasions et ayant la main mise sur le match. L'animation peu entraînante du groupe tricolore aurait particulièrement agacé Kylian Mbappé.