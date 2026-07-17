Equipe de France : Deschamps a refusé une demande des joueurs qui voulaient sortir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France ne reviendra pas dans l'hexagone le 20 juillet avec le trophée de champion du monde comme beaucoup l'escomptaient. La faute à une élimination en demi-finale de cette Coupe du monde 2026 contre l'Espagne (0-2). Il reste cependant un match à jouer pour la sélection tricolore samedi à 23h, heure française, contre l'Angleterre pour une médaille de bronze. Et d'ici-là, les Bleus n'auront certainement pas quartier libre...

La conquête d'un troisième titre mondial ne s'est pas déroulée comme prévu pour l'équipe de France. Alors que les ambitions du capitaine Kylian Mbappé et du groupe tricolore étaient d'aller soulever la Coupe du monde 2026 au MetLife Stadium le 19 juillet, les Bleus vont devoir se contenter de la petite finale les opposant à la malheureuse sélection anglaise de l'autre demi-finale perdue face à l'Argentine mercredi (2-1). L'Espagne avait fait tomber la France la veille (0-2).

France/Angleterre pour bien terminer cette Coupe du monde 2026 L'équipe de France a quitté son camp de base de Boston jeudi afin de se rendre à Miami, lieu du match de la troisième place samedi entre les Bleus et les Three Lions. Un France-Angleterre que personne ne veut jouer selon le sélectionneur Thomas Tuchel. Un avis que ne partage pas Didier Deschamps. Il s'est montré devant les caméras de la FFF TV déterminé à aller chercher cette médaille de bronze au Hard Rock Stadium samedi soir à 23h, heure française. Et c'est la raison pour laquelle il aurait refusé d'accéder à une requête des joueurs de l'équipe de France selon L'Equipe.