Équipe de France : «Il est resté trop longtemps», Jérôme Rothen allume encore Didier Deschamps !

Axel Cornic

S'il reste encore la petite finale du 18 juillet prochain, l'élimination de l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Espagne signe la fin de l'aventure pour Didier Deschamps. Arrivé en 2012, il va quitter le poste de sélectionneur après quatorze années, mais certains observateurs auraient aimé le voir partir avant...

L'une des pages les plus importantes du football français va bientôt se tourner. Didier Deschamps va en effet quitter l'équipe de France dans seulement quelques jours, après une petite finale de Coupe du monde contre l'Angleterre. L'heure est donc au bilan et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est loin de faire l'unanimité.

« Pour moi, il est resté trop longtemps pour que le bilan soit exceptionnel » Les critiques sont de plus en plus nombreuses depuis l'élimination en demi-finale contre l'Espagne, avec certains choix de Deschamps qui ne sont toujours pas compris. Et ce n'est Jérôme Rothen qui va défendre le sélectionneur de l'équipe de France, puisqu'il a clairement expliqué ce jeudi qu'il aurait aimé le voir partir plus tôt. « Pour moi, il est resté trop longtemps pour que le bilan soit exceptionnel. Dix ans c’est long déjà » a expliqué l'ancien international français, au micro de RMC.