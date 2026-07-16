Coupe du monde 2026 - Zidane arrive : Le cadeau inattendu de Deschamps après France/Espagne 

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France s’est ratée à la dernière marche avant la finale de la Coupe du monde 2026. Le groupe entraîné par Didier Deschamps a échoué en demi-finale face à l’Espagne de Luis de la Fuente (0-2). Une rencontre au cours de laquelle La Roja a été bien supérieure aux Bleus. Ce qui pourrait être utile à Zinedine Zidane pour sa future prise de fonctions d’après Alain Giresse.

La fin du parcours a été rude pour l’équipe de France. D’autant plus que les Bleus avaient signé un sans-faute jusqu’à cette demi-finale de Coupe du monde 2026 perdue face à l’Espagne (0-2). Que ce soit le Sénégal (3-1), l’Irak (3-0), la Norvège (4-1), la Suède (3-0), le Paraguay (1-0) et le Maroc (2-0), les hommes de Didier Deschamps étaient toujours parvenus à surclasser les équipes adverses.

«Ce match-là ne détruit pas les possibilités de cette équipe de France» Mais l’adversité espagnole fut trop compliquée à manœuvrer sur ces 90 minutes mardi, jour de fête nationale pour l’équipe de France qui a montré un visage qu’on ne lui connaissait pas depuis le début de la Coupe du monde. Ce qui pourrait faire les affaires de Zinedine Zidane lorsqu’il va reprendre le groupe de Deschamps une fois le Mondial terminé. C’est le point de vue partagé par Alain Giresse sur les antennes de beIN SPORTS. « Content de voir arriver Zidane sur le banc des Bleus ? Je pense qu’il a évidemment le profil. Aucune discussion là-dessus. Ce match-là ne détruit pas les possibilités de cette équipe de France, il y a des bases quand même. Il ne faut pas tout d’un coup passer de : ‘on va être champion du monde’ à maintenant ‘on est des bons à rien’. Il faut être mesuré ».