Zidane en arrive en équipe de France : Voilà ses nouveaux cadres !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'ère Didier Deschamps prendra officiellement fin dans la nuit de samedi à dimanche après la petite finale qui opposera l'équipe de France à l'Angleterre. Après cela, Zinedine Zidane prendra la relève. Et Florent Gautreau balance déjà le nom des joueurs sur lesquels Zizou s'appuiera.

Dimanche matin, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France. Zinedine Zidane prendra sa succession, 14 ans après la prise de pouvoir de son ancien coéquipier. Et malgré l'élimination en demi-finale face à une Espagne ultra dominante, le journaliste Florent Gautreau estime que Zizou pourra s'appuyer sur cette compétition pour lancer son projet. Il cite notamment la charnière Upamecano-Saliba qui s'est montrée très solide, ou encore Michael Olise qui pourrait être le numéro 10 de Zidane.

Zidane a déjà sa colonne vertébrale ? « Cette élimination en demi-finale est une bonne nouvelle pour Zidane. Une victoire en Coupe du monde n'aurait pas rendu un grand service à Zidane, parce que derrière, évidemment c'est compliqué de faire mieux, même s'il y a toujours des choses à améliorer. Donc cette défaite en demi-finale va permettre à Zidane de pouvoir construire sans la pression d'un résultat. Et surtout parce qu'il y a quand même plein de choses positives avec cette équipe. Et il y a beaucoup de joueurs intéressants et qui ont pris d'ampleur. Je pense à la charnière Upamecano-Saliba qui est un maillon fort. Upamecano a été incroyable », lance-t-il sur le plateau de l'After Foot avant de poursuivre.