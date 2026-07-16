Coupe du Monde 2026 : «Personne n'a envie de jouer ce match», Thomas Tuchel balance avant France-Angleterre !

Après la défaite de l'équipe de France face à l'Espagne mardi, l'Angleterre s'est inclinée contre l'Argentine ce mercredi soir. Par conséquent, les Bleus et les Three Lions vont se disputer la petite finale ce samedi soir. Interrogé en conférence de presse d'après-match, Thomas Tuchel a avoué que personne n'avait envie de disputer cette rencontre.
La première demi-finale de la Coupe du Monde 2026 a eu lieu ce mardi soir. Et l'équipe de France a perdu sèchement face à l'Espagne (2-0). Le lendemain, l'Angleterre s'est inclinée contre l'Argentine (2-1). On aura donc une finale entre la Roja et l'Albiceleste ce dimanche soir. De leur côté, les Bleus et les Three Lions se disputeront la médaille de bronze la veille.
«Comme nous, ils voulaient disputer la finale»
Présent en conférence de presse après la défaite face à l'Argentine ce mercredi soir, Thomas Tuchel a annoncé la couleur avant la petite finale entre l'Angleterre et l'équipe de France. « Comment appréhendez-vous la petite finale que vous allez disputer samedi à Miami face à la France ? Personne n'a envie de jouer ce match, pas même les joueurs français. Comme nous, ils voulaient disputer la finale et on a tout donné pour y arriver également... On va se préparer pour cette rencontre de manière professionnelle, évidemment, même si on va disposer d'un jour de repos de moins qu'eux », a confié le sélectionneur des Three Lions.
«On va se préparer pour cette rencontre de manière professionnelle»
En parallèle, Thomas Tuchel a également analysé la défaite de l'Angleterre face à l'Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. « Je pense que c'est un match qui s'est joué à peu de choses. Je suis satisfait de la manière dont on l'a joué. On méritait de mener 1-0 (après le but d'Anthony Gordon à la 55e), mais malheureusement, et assez étonnamment, la dynamique de la rencontre a ensuite complètement changé. L'Argentine a pris plus de risques, mis plus de rythme. Ils ont joué avec la sensation qu'ils n'avaient plus rien à perdre, ce qui les a portés et nous a fait reculer. Donc on s'est disposés en bloc bas, ce qui n'est pas un problème sur le principe, mais on a manqué de réactivité, d'impact physique dans la surface et on a peiné à défendre sur leurs centres. On perdait les duels, on n'avait plus le ballon... », a jugé le technicien allemand.