Coupe du Monde 2026 : «Personne n'a envie de jouer ce match», Thomas Tuchel balance avant France-Angleterre !

Amadou Diawara

Après la défaite de l'équipe de France face à l'Espagne mardi, l'Angleterre s'est inclinée contre l'Argentine ce mercredi soir. Par conséquent, les Bleus et les Three Lions vont se disputer la petite finale ce samedi soir. Interrogé en conférence de presse d'après-match, Thomas Tuchel a avoué que personne n'avait envie de disputer cette rencontre.

La première demi-finale de la Coupe du Monde 2026 a eu lieu ce mardi soir. Et l'équipe de France a perdu sèchement face à l'Espagne (2-0). Le lendemain, l'Angleterre s'est inclinée contre l'Argentine (2-1). On aura donc une finale entre la Roja et l'Albiceleste ce dimanche soir. De leur côté, les Bleus et les Three Lions se disputeront la médaille de bronze la veille.

«Comme nous, ils voulaient disputer la finale» Présent en conférence de presse après la défaite face à l'Argentine ce mercredi soir, Thomas Tuchel a annoncé la couleur avant la petite finale entre l'Angleterre et l'équipe de France. « Comment appréhendez-vous la petite finale que vous allez disputer samedi à Miami face à la France ? Personne n'a envie de jouer ce match, pas même les joueurs français. Comme nous, ils voulaient disputer la finale et on a tout donné pour y arriver également... On va se préparer pour cette rencontre de manière professionnelle, évidemment, même si on va disposer d'un jour de repos de moins qu'eux », a confié le sélectionneur des Three Lions.