Equipe de France : «Il va devoir faire rebondir les Bleus après cet échec», la pression est déjà mise sur Zinedine Zidane !

L’élimination en demi-finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne (2-0), marque la fin de l’aventure de Didier Deschamps avec l’équipe de France. Après quatorze années, il va laisser son poste de sélectionneur et tout le monde attend déjà Zinedine Zidane, grand favori pour lui succéder.
Il reste encore un match, mais surement pas celui qu’on rêvait. Didier Deschamps dirigera une dernière fois l’équipe de France pour la petite finale de la Coupe du monde 2026 le 18 juillet prochain, avant de faire ses adieux. C’est une page importante qui se tournera et la prochaine devrait sauf grande surprise s’écrire avec Zinedine Zidane, qui aura une grosse pression sur les épaules.
« C’est un petit échec, même si la FFF avait annoncé que l’objectif était la demi-finale »
Après cette défaite face à l’Espagne, tout le monde attend en effet que l’ancien du Real Madrid fasse mieux que son prédécesseur. « Il va devoir faire rebondir les Bleus après cet échec. Car, oui, c’est un petit échec, même si la FFF avait annoncé que l’objectif était la demi-finale » a expliqué Alain Boghossian, dans un entretien accordé au Parisien. « Je peux vous assurer que les joueurs comme le staff avaient cette troisième étoile en tête, et tout le monde s’est imaginé pouvoir aller chercher cette Coupe ».
« Zinedine va pouvoir reprendre ce que Didier a fait de bien et le perfectionner »
Pour le Champion du monde 1998, Zidane devra s’appuyer sur le travail fait par Didier Deschamps depuis 2012, avec toutefois quelques modifications importantes. « Zinedine va pouvoir reprendre ce que Didier a fait de bien et le perfectionner. Il y a une base de joueurs et un potentiel énorme qu’il faut mettre au service d’un collectif » a analysé Alain Boghossian. « Là, on se fait manger dans ce domaine par l’Espagne. Il faut trouver le moyen d’être plus solides et mieux armés au milieu. Offensivement, il va aussi falloir être plus fluide ».