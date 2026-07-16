Equipe de France : «Il va devoir faire rebondir les Bleus après cet échec», la pression est déjà mise sur Zinedine Zidane !

Axel Cornic

L’élimination en demi-finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne (2-0), marque la fin de l’aventure de Didier Deschamps avec l’équipe de France. Après quatorze années, il va laisser son poste de sélectionneur et tout le monde attend déjà Zinedine Zidane, grand favori pour lui succéder.

Il reste encore un match, mais surement pas celui qu’on rêvait. Didier Deschamps dirigera une dernière fois l’équipe de France pour la petite finale de la Coupe du monde 2026 le 18 juillet prochain, avant de faire ses adieux. C’est une page importante qui se tournera et la prochaine devrait sauf grande surprise s’écrire avec Zinedine Zidane, qui aura une grosse pression sur les épaules.

« C’est un petit échec, même si la FFF avait annoncé que l’objectif était la demi-finale » Après cette défaite face à l’Espagne, tout le monde attend en effet que l’ancien du Real Madrid fasse mieux que son prédécesseur. « Il va devoir faire rebondir les Bleus après cet échec. Car, oui, c’est un petit échec, même si la FFF avait annoncé que l’objectif était la demi-finale » a expliqué Alain Boghossian, dans un entretien accordé au Parisien. « Je peux vous assurer que les joueurs comme le staff avaient cette troisième étoile en tête, et tout le monde s’est imaginé pouvoir aller chercher cette Coupe ».