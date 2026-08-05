France Pierron sur La Chaîne L'EQUIPE : La date de son retour dans L'EQUIPE de Choc est connue... et c'était très attendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que La Chaîne L'EQUIPE prépare d'importants changements dans sa grille pour la rentrée, France Pierron a confirmé son retour à l'antenne le 24 août. Un retour évidemment très attendu, deux mois après ses propos polémiques contre la décision de Jérémy Doku de rejoindre sa femme qui allait accoucher.

L'été de France Pierron n'a pas été de tout repos. Et pour cause, la journaliste s'est retrouvée sous les critiques après ses propos tenus au début de la Coupe du monde au sujet de Jérémy Doku. En effet, alors que l'ailier belge s'apprêtait à quitter le rassemblement des Diables Rouges afin de retrouver sa femme à Londres qui était sur le point d'accoucher. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », confiait ainsi France Pierron le 20 juin dernier sur le plateau de L'EQUIPE de Choc.

France Pierron écartée d'antenne pendant quasiment deux mois Des propos qui avaient suscité une vive polémique. Prise dans un tourbillon médiatique, France Pierron avait d'ailleurs été rapidement écartée de l'antenne. Dans un communiqué publié quelques heures après les propos de sa journaliste, L'EQUIPE s’est désolidarisé « de ces propos très éloignés des valeurs du Groupe » et a présenté ses excuses « auprès du footballeur concerné et plus globalement auprès de son public ». La sanction était ensuite tombée puisque France Pierron avait été officiellement suspendue d'antenne jusqu'au 3 juillet « afin de permettre un examen apaisé de cette situation, qui nécessite prise de recul et sérénité », comme l'avait assuré le groupe par le biais d'un communiqué. Cependant, le 2 juillet, à l'occasion de la présentation de la saison 2026-2027 de la chaîne, il a été annoncé que la journaliste ne reviendrait pas à l'antenne avant la rentrée.

Un retour très attendu prévu le 24 août Et alors que la polémique n'a pas totalement disparue, France Pierron a toutefois officialisé la date de son retour à l'antenne. Sur ses réseaux sociaux, elle a effectivement donné rendez-vous le 24 août pour la reprise de L'EQUIPE de Choc. Un retour forcément très attendu puisque la journaliste n'est plus apparue à l'antenne depuis ses propos sur Jérémy Doku. Au total, deux mois ce seront écoulés avant que France Pierron ne fasse son grand retour. Une période durant laquelle elle a subi un cyberharcèlement qu'elle a d'ailleurs dénoncé sur les réseaux sociaux. « Ha je passe des bonnes journées... », écrit-elle sur son compté X accompagné d'une capture d'écran sur laquelle on aperçoit le nombre de signalement qu'elle a fait après avoir reçu des messages d'insultes.