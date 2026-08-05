Johan Micoud quitte L’Équipe du Soir : Cette déclaration dans l’émission lui a valu un clash avec cet ancien joueur du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Olivier Ménard a vu partir bon nombre de ses consultants pour la prochaine saison de L’Équipe du Soir, y compris Johan Micoud. Il y a quelques années, le Cannois de 53 ans avait passablement agacé un ancien joueur du Paris Saint-Germain avec une sortie faite dans l’émission.

Figure importante de L’Équipe du Soir, Johan Micoud ne sera plus présent à la rentrée. Un choix « purement éditorial » a fait savoir Vincent Broussard, directeur de la chaîne L’Équipe. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux n’est pas le seul à plier bagage puisque Régis Testelin, Eric Blanc, Raymond Domenech, Régis Brouard, Jérôme Alonzo, Guillaume Dufy, Hervé Penot, Bernard Lions, Grégory Schneider, Philippe Sanfourche, Dominique Séverac ou encore Sébastien Tarrago s’en vont aussi.

« Nous développons sa production avec de nouveaux rendez-vous et plus de rythme » « L'Équipe du Soir sera un peu modernisée dans ses codes. Elle ne sera plus diffusée le dimanche et le lundi, on se concentrera sur les autres jours, plus porteurs en termes d'audience, a expliqué Vincent Broussard dans les colonnes du journal L’Équipe. Nous développons sa production avec de nouveaux rendez-vous et plus de rythme, tout en gardant ce qui fait son sel : un talk avec du tempérament, où on dit les choses. Sur la forme, chaque quotidienne aura un plateau différent visuellement pour les identifier davantage, savoir où on se trouve en un coup d’œil. »

Personne semblant n'aimer personne + qu'elle-même. Parle souvent d'elle, souvent en termes élogieux, se moque de vous, veut prendre le dessus, semble toujours mépriser son monde et manque en fait gravement de confiance en elle. Welcome dans le paradoxe du complexe de supériorité. https://t.co/P7zqOgMIIq — Thomas Meunier (@ThomMills) June 14, 2021

Quand Johan Micoud s’est mis à dos Thomas Meunier A travers ses interventions sur la chaîne L’Équipe, Johan Micoud a su séduire une partie du public et en agacer une autre, y compris certains acteurs du monde du foot. En 2021, ses déclarations sur la sélection belge avait notamment irrité Thomas Meunier. « Très boulard, les Belges en général », avait lancé Johan Micoud, en réponse à une sortie de l’ex-défenseur du PSG pendant l’Euro, estimant qu’il fallait « une sacrée armada » pour vaincre les Diables Rouges, alors numéro 1 au classement FIFA. « Ils bombent le torse ils n’ont jamais rien gagné de leur vie. Ils sont numéros uns mondiaux par rapport à des qualifications contre personne. Ils viennent de faire un match contre une équipe en bois et ils commencent à dire, on est les numéros uns mondiaux. Ça leur fait peut-être du bien, mais moi je dis que c’est boulard. Ils n’ont jamais rien gagné et les mecs sont toujours en train de se la raconter », avait surenchéri Micoud.