Mercato - Analyse : Ferran Torres-PSG, Barcelone a déjà tranché

Alexandre Higounet

Alors qu'une offre officielle du Paris Saint-Germain pour le transfert de Ferran Torres, qui n'a plus qu'un an de contrat avec le FC Barcelone, est annoncé pour les prochains jours, tout porte à croire que le club blaugrana a d'ores et déjà tranché le cas de son attaquant, buteur lors de la finale de la Coupe du monde. Et qu'il s'agit désormais d'avoir le meilleur prix du PSG.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif catalan Sport confirme qu'au sein du FC Barcelone, on attend une proposition officielle imminente du Paris Saint-Germain pour Ferran Torres, l'attaquant espagnol buteur lors de la finale de la Coupe du monde, qui n'a plus qu'un an de contrat : « Le club catalan n'a pas encore reçu de communication directe du joueur quant à sa situation, mais après avoir discuté avec ses représentants, il semblerait que le PSG puisse formuler une offre officielle pour l'attaquant cette semaine. Le Barça n'est pas assuré de conserver le joueur, mais il est clair qu'il ne le vendra pas à moins qu'une proposition satisfaisante pour toutes les parties, ne soit présentée ».

La vente de Ferran Torres apparaît bel et bien programmée Lorsque l'on regarde le contexte de plus près, tout porte à croire que le FC Barcelone a tranché depuis plusieurs semaines la question de l'avenir de son attaquant international, et que l'objectif semble bien de le vendre afin de dégager du cash et de la marge budgétaire pour recruter un autre avant-centre. Il n'est d'ailleurs pas anodin qu'à l'heure où le Barça attend une offre du PSG pour Ferran Torres, une relance du contact pour Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atletico Madrid, soit évoquée avec insistance...

Dégager du budget pour Julian Alvarez... Un autre élément témoigne qu'au sein du Barça, on a programmé un transfert de Ferran Torres : alors que l'information circulait que le PSG était sur les rangs, à aucun moment le club catalan n'est revenu vers son joueur avec une offre de prolongation revue à la hausse, au-delà de celle, minimale, transmise il y a plusieurs mois. C'est d'ailleurs à l'aune de cet état de fait qu'il faut lire les déclarations de Ferran Torres ces derniers jours, relayées par Foot Mercato : « Le Barça ? Ils doivent me montrer qu’ils me veulent, venir négocier et au final tout est une question de discussion. J’ai un contrat avec Barcelone. C’est vrai qu’au foot, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais comme j’ai un contrat, je peux attendre et décider par moi-même. C’est toujours une bonne chose quand des équipes comme celles-là (le PSG) te veulent. Dans le football, tout peut changer en une minute. On ne sait jamais. Je dois être prêt à tout ».