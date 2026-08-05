«Tout le monde attend ça» : Zinédine Zidane va devoir réussir là où Didier Deschamps a échoué pendant 14 ans

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Devenu officiellement le nouveau sélectionneur de l’équipe de France la semaine dernière, Zinédine Zidane a récupéré une sélection que Didier Deschamps a laissée en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Si ses résultats seront bien évidemment importants, pour Alain Giresse, l’un des défis qui l’attend sera de proposer un jeu plus séduisant que celui de son prédécesseur, ce qui a souvent été reproché à ce dernier durant ses 14 ans à la tête des Bleus.

« Le style, vous allez le voir bientôt. » Présent en conférence de presse mardi dernier à l’occasion de sa présentation en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane n’a pas trop voulu s’épancher sur le style de jeu qu’il comptait mettre en place ou les choix qu’il pourrait faire. Quand il a été interrogé à ce sujet, l’ancien joueur et entraîneur du Real Madrid a tout de même tenu à rappeler qu’il avait « été un numéro 10 » et que ce qui l’anime « c’est d’aller marquer des buts. »

« Les Français réclament davantage : ils veulent voir du jeu » La promesse d’un jeu qui s’annonce donc porté vers l’avant et pour Alain Giresse, cela sera nécessaire, car c’est ce qui a très souvent été reproché à Didier Deschamps durant ses 14 années sur le banc de l’équipe de France. « Quels sont les premiers défis de Zidane ? Je pense que Zinedine Zidane est la personne, et surtout l'entraîneur idéal pour ce poste. Il bénéficie d’un immense prestige, aussi bien pour sa carrière de joueur que pour son parcours d’entraîneur. De plus, il est une figure très appréciée en France. Je ne vois pas qui d’autre aurait pu occuper ce poste. Il possède les qualités et le profil nécessaires pour être sélectionneur. Le premier défi de Zidane sera de qualifier la France : d’abord via la Ligue des Nations, puis pour l’Euro. Évidemment, on attendra de lui des résultats. Didier Deschamps y est parvenu. Mais les Français réclament davantage : ils veulent voir du jeu. On a vu que Deschamps était souvent critiqué parce que le jeu de la sélection française n’était pas particulièrement séduisant. Pour l’instant, la tâche de Zidane ne sera pas simple, car il devra d’abord apprendre à connaître et à exploiter l’effectif dont il dispose. Avec ce groupe, il devra construire le style de jeu que tout le monde attend », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à Flashscore.

« Il lui était simplement difficile d’accepter toutes les critiques et commentaires à son sujet » Selon Alain Giresse, ce sont peut-être ces critiques sur le jeu de son équipe auxquelles faisait référence Didier Deschamps quand ce dernier a parlé d'un « environnement qui était devenu tellement irrespirable » au moment de revenir sur les raisons de son départ : « Il est probable qu’à un moment donné, ce qu'a voulu dire Deschamps, c'est qu'il en a eu assez que l’on remette sans cesse en question le jeu de l’équipe, malgré les bons résultats. Cela a peut-être influé sur certaines de ses décisions, même si je pense aussi qu’il avait déjà décidé de mettre un terme à son aventure après ce Mondial. Il lui était simplement difficile d’accepter toutes les critiques et commentaires à son sujet. C’est ainsi que j’interprète ce qu’il a voulu dire en évoquant cet environnement "un peu toxique". »