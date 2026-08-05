«C’est vraiment des pauvres types» : Pierre Ménès attaque les chroniqueurs de l’After Foot… et s’en prend violemment à Walid Acherchour

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche depuis ses premières interventions sur un plateau de télévision, Pierre Ménès se fait encore remarquer par certaines sorties virulentes à travers sa chaîne YouTube. Dans une nouvelle vidéo publiée ce mercredi, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club n’a pas mâché ses mots envers certains membres de l’After Foot pour leurs déclarations au sujet de Kylian Mbappé.

Quelques jours après la fin de la Coupe du monde en Amérique du Nord, avec un dernier match pour la troisième place perdue par l’équipe de France face à l’Angleterre (4-6), Kylian Mbappé avait envoyé une lettre ouverte à différents médias afin de remercier ses coéquipiers « pour leur travail, leurs courses, leurs passes » ainsi que le public tricolore pour son soutien : « Vous avez veillé tard, parfois jusqu’au cœur de la nuit selon les fuseaux horaires, pour nous regarder jouer à l’autre bout du monde, vous vous êtes retrouvés chez vous, dans les bars, en famille ou entre amis, partout en France et ailleurs, peut-on y lire. D’autres étaient au plus près de nous, dans les stades, drapeau sur les épaules. Et vous ne nous avez jamais lâchés, même dans les moments les plus durs, même quand on le méritait moins. » Le capitaine des Bleus avait également eu un mot pour Didier Deschamps, qui a cédé la place à Zinédine Zidane : « J’ai déjà dit ce que j’avais à dire, il le sait. Merci à lui, à tout son staff aussi, kinés, cuisiniers, préparateurs, chauffeurs, tous ceux que personne ne voit jamais et sans qui rien de tout cela ne serait possible » Une démarche applaudie par les chroniqueurs de l’After Foot, dont Maxime Chanot, qui a néanmoins affiché des doutes quant à la réelle implication de Kylian Mbappé dans cette initiative.

« Mbappé a autre chose à faire en vacances que d'écrire une lettre ouverte à tout le monde sans faute d'orthographe en plus » « Il faut déjà savoir si c'est lui qui l'a écrite. Il a un service communication autour de lui, qui lui a dit que ce serait une bonne idée de faire une lettre ouverte. Et je trouve ça très juste, c'est une bonne initiative. Les naïfs penseront que ça vient de Kylian Mbappé. La réalité est que ça vient absolument pas de lui. Il a autre chose à faire en vacances que d'écrire une lettre ouverte à tout le monde sans faute d'orthographe en plus », a indiqué Maxime Chanot dans l’émission. Des propos qui ont fortement agacé Pierre Ménès, interrogé sur le sujet par un internaute.