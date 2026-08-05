«C’est vraiment des pauvres types» : Pierre Ménès attaque les chroniqueurs de l’After Foot… et s’en prend violemment à Walid Acherchour

Connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche depuis ses premières interventions sur un plateau de télévision, Pierre Ménès se fait encore remarquer par certaines sorties virulentes à travers sa chaîne YouTube. Dans une nouvelle vidéo publiée ce mercredi, l’ancien chroniqueur du Canal Football Club n’a pas mâché ses mots envers certains membres de l’After Foot pour leurs déclarations au sujet de Kylian Mbappé.
Quelques jours après la fin de la Coupe du monde en Amérique du Nord, avec un dernier match pour la troisième place perdue par l’équipe de France face à l’Angleterre (4-6), Kylian Mbappé avait envoyé une lettre ouverte à différents médias afin de remercier ses coéquipiers « pour leur travail, leurs courses, leurs passes » ainsi que le public tricolore pour son soutien : « Vous avez veillé tard, parfois jusqu’au cœur de la nuit selon les fuseaux horaires, pour nous regarder jouer à l’autre bout du monde, vous vous êtes retrouvés chez vous, dans les bars, en famille ou entre amis, partout en France et ailleurs, peut-on y lire. D’autres étaient au plus près de nous, dans les stades, drapeau sur les épaules. Et vous ne nous avez jamais lâchés, même dans les moments les plus durs, même quand on le méritait moins. »
Le capitaine des Bleus avait également eu un mot pour Didier Deschamps, qui a cédé la place à Zinédine Zidane : « J’ai déjà dit ce que j’avais à dire, il le sait. Merci à lui, à tout son staff aussi, kinés, cuisiniers, préparateurs, chauffeurs, tous ceux que personne ne voit jamais et sans qui rien de tout cela ne serait possible » Une démarche applaudie par les chroniqueurs de l’After Foot, dont Maxime Chanot, qui a néanmoins affiché des doutes quant à la réelle implication de Kylian Mbappé dans cette initiative.
« Mbappé a autre chose à faire en vacances que d'écrire une lettre ouverte à tout le monde sans faute d'orthographe en plus »
« Il faut déjà savoir si c'est lui qui l'a écrite. Il a un service communication autour de lui, qui lui a dit que ce serait une bonne idée de faire une lettre ouverte. Et je trouve ça très juste, c'est une bonne initiative. Les naïfs penseront que ça vient de Kylian Mbappé. La réalité est que ça vient absolument pas de lui. Il a autre chose à faire en vacances que d'écrire une lettre ouverte à tout le monde sans faute d'orthographe en plus », a indiqué Maxime Chanot dans l’émission. Des propos qui ont fortement agacé Pierre Ménès, interrogé sur le sujet par un internaute.
« Je pense que si tu fais faire une dictée à Mbappé et Acherchour, je ne suis pas certain que Mbappé perde »
« Déjà, les trois que tu cites, font leur beurre et leur buzz en tapant assez régulièrement sur Mbappé car c’est aussi ça qui les fait bouffer, et RMC est quand même une usine à buzz », a commencé l’ancienne grande gueule du Canal Football Club au sujet de Maxime Chanot et Kevin Diaz, qui avaient réagi dans l’After Foot à la lettre publiée par Kylian Mbappé, mais aussi Walid Acherchour, pourtant absent de l’émission ce soir-là. « Quand tu fais de la radio tous les soirs, à un moment donné, il faut donner des trucs pour se renouveler. Taper sur Mbappé, c’est toujours ce qui fait vendre », a enchaîné Pierre Ménès, particulièrement critique envers Walid Acherchour : « Très franchement, je pense que si tu fais faire une dictée à Mbappé et Acherchour, je ne suis pas certain que Mbappé perde. Je n’affirme pas que Mbappé a écrit ce communiqué, j’affirme qu’il en est tout à fait capable. C’est une nuance que les plus intelligents sauront saisir. »
Pierre Ménès a conclu en saluant cette déclaration de Kylian Mbappé. « Que ce soit lui ou pas qui l’ait écrit, il l’a de toute façon validée. Je trouve que c’était une démarche élégante vis-à-vis de Deschamps et de l’équipe de France », a-t-il ajouté, en terminant avec un dernier tacle pour les détracteurs de l’ancienne star du PSG : « Si même sur ça, tu trouves quelque chose à dire et matière à tailler, c’est quand même vraiment des pauvres types. »