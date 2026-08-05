Dans la tourmente à la FIFA, Gianni Infantino interpelle Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Gianni Infantino avait précipité sa chute à la présidence de la FIFA après son projet de vente de parts de la Coupe du monde qui a fait grandement réagir les acteurs du milieu du football depuis la fin de semaine dernière ? L’UEFA, certains membres de la FIFA et la FFF se sont publiquement opposés au patron de l’instance du football mondial qui a, dans ce marasme actuel, décidé de rendre hommage à Kylian Mbappé…

« FIFA Forward Enterprise est en réalité une proposition, une offre. Elle s’inscrit dans un processus démocratique, un processus de consultation. Et surtout, c’est une opportunité, pas une obligation ». Au sortir de la première Coupe du monde à 48 sélections qui a été la plus lucrative de l’histoire avec 15 milliards de dollars générés entre 2023 et 2026, Gianni Infantino prenait la parole la semaine dernière dans le but de proposer un processus de vente de parts de la compétition à des sociétés privées. « Nous sommes donc convaincus que la proposition de la FFE permettrait de libérer tout le potentiel de ce sport à travers le monde que ce soit chez les hommes, les femmes ou les jeunes. C’est une occasion unique d’accélérer le développement du football à l’échelle mondiale. Mais encore une fois, il ne s’agit que d’une proposition et non d’un engagement ».

«Différents événements récents nécessitent de revoir cette gouvernance qui n’est pas à la mesure de ce que représente le football» Une initiative qui a eu le mérite de déclencher une vague de réactions négatives et notamment de la part de Philippe Diallo, président de la Fédération française de football. « On ne connaît ni sa philosophie, ni sa nécessité, pas plus que le montage financier ou ses financements. Ce projet est inquiétant car il n’y a pas de détails, or il touche à l’un des actifs fondamentaux du football avec la Coupe du monde qui est la plus grande épreuve sportive au monde. Je suis déjà intervenu sur les conditions de revenus de la Coupe du monde reversées aux sélections car je les trouvais assez injustes. Ce projet, on ne sait pas d’où il sort. Différents événements récents, comme le carton rouge enlevé à Balogun (à la demande de Donald Trump), le projet de passage à 64 équipes après 48 ou certains montages financiers, nécessitent de revoir cette gouvernance qui n’est pas à la mesure de ce que représente le football », regrettait le patron de la FFF à France Inter au lendemain de la conférence de presse de présentation de Zinedine Zidane comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France jusqu’en 2030.

«Le président de la République encouragé Philippe Diallo à être mobilisé» La déclaration ferme de Philippe Diallo n’est pas anodine puisque selon L’Équipe qui a récolté les propos d’un proche d’Emmanuel Macron, le président de la République aurait fait en sorte que le patron de la FFF se montre cash sur le sujet de la vente de la Coupe du monde. « Un point a été fait avec lui pour qu'il y aille un peu plus fort que dans ses premières sorties. Le président de la République a soutenu ardemment Aleksander Ceferin, qu'il a encouragé avant la réunion. Comme il a soutenu Philippe Diallo, qui a été le premier des 55 (dirigeants des associations membres de l'instance européenne) à prendre la parole pour faire part de son opposition ferme au projet porté par Gianni Infantino. Philippe Diallo a été choqué (par le projet commercial d'Infantino) mais ce n'est pas un véhément qui va tout défoncer. C'est la raison pour laquelle c'est un bon président, mesuré, intelligent, qui pèse chaque mot avant toute déclaration, en s'assurant de la bonne cohérence de son propos. Le président de la République l'a encouragé à être mobilisé ».