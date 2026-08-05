Vente de la Coupe du monde : Comment Emmanuel Macron a incité le président de la FFF à s’opposer au projet de Gianni Infantino en pleine crise à la FIFA

Pierrick Levallet

La FIFA est en pleine crise. Le projet de Gianni Infantino de vendre la Coupe du monde a naturellement fait réagir dans le monde du football. Plusieurs acteurs majeurs se sont opposés aux ambitions du président de l’instance du football mondial. Emmanuel Macron aurait notamment incité Philippe Diallo, président de la FFF, à faire face à ce plan.

La FIFA est au coeur d’une grave crise en ce moment. Gianni Infantino avait pour projet de vendre les parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Il n’en fallait pas plus pour provoquer des réactions hostiles contre le président de la FIFA. Philippe Diallo s’est notamment opposé au plan après avoir d’abord fait part de ses « interrogations » et de son « inquiétude ». Pourtant, le président de la FFF ne semblait initialement pas avoir prévu de monter autant au front pour boycotter ce projet.

Emmanuel Macron a soutenu Philippe Diallo « Un point a été fait avec lui pour qu'il y aille un peu plus fort que dans ses premières sorties » explique en effet une source proche du dossier à L’Equipe. Si Philippe Diallo a finalement musclé son jeu pour s’affirmer en tête de la contestation dans la réunion avec l’UEFA face à Gianni Infantino, c’est parce qu’il a été formé par l’Elysée et Emmanuel Macron. « Le président de la République a soutenu ardemment Aleksander Ceferin, qu'il a encouragé avant la réunion. Comme il a soutenu Philippe Diallo, qui a été le premier des 55 (dirigeants des associations membres de l'instance européenne) à prendre la parole pour faire part de son opposition ferme au projet porté par Gianni Infantino » a ajouté un proche du Président de la République.

«Le président de la République l'a encouragé à être mobilisé» Pourtant, il n’est pas dans la nature de Philippe Diallo de se montrer aussi véhément. L’intervention d’Emmanuel Macron a toutefois tout changé. « Philippe Diallo a été choqué (par le projet commercial d'Infantino) mais ce n'est pas un véhément qui va tout défoncer. C'est la raison pour laquelle c'est un bon président, mesuré, intelligent, qui pèse chaque mot avant toute déclaration, en s'assurant de la bonne cohérence de son propos. Le président de la République l'a encouragé à être mobilisé » ajoute un proche du chef de l’État à L’Equipe.