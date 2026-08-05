Une décision de Frank McCourt vire à la catastrophe : Le mercato de l’OM provoque de nouvelles tensions en pleine crise financière !

Axel Cornic

Un tout nouveau cycle débute à l'Olympique de Marseille, mais pas vraiment de la meilleure des manières avec un mercato extrêmement délicat. Dans le viseur de l'UEFA, le club doit absolument vendre pour rentrer dans les clous du fair-play financier et a déjà laissé partir Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang. D'autres devraient suivre, mais la stratégie du propriétaire Frank McCourt ne semble lui avoir fait que des amis.

La saison de Ligue 1 débute dans moins d'un mois et le chantier est encore immense à Marseille. Il faut dire que la nouvelle direction a pris le club dans un état déplorable après une saison catastrophique qui a miné le vestiaire, mais surtout une situation économique très instable laissée par une présidence Longoria connue pour ses nombreuses dépenses. Le mot d'ordre en ce mercato est donc vendre, avec quasiment tous les joueurs de l'équipe qui sont susceptible de quitter l'OM.

« C'est la réalité de notre situation » Dès ses premières prises de paroles, le nouveau directeur sportif marseillais avait très bien planté le décor. « La priorité est de retrouver une santé financière. Nous avons pris des engagements auprès de la DNCG et de l'UEFA que nous devons respecter. Cela passe forcément par des ventes ou des prêts afin de réduire la masse salariale » a déclaré Grégory Lorenzi. « Sans cela, nous ne pourrons pas enregistrer de nouveaux joueurs. C'est la réalité de notre situation aujourd'hui. Nous écouterons les offres intéressantes pour certains joueurs majeurs. Dire le contraire serait mentir ».

Une société anglaise mandaté par McCourt Trois joueurs sont déjà partis, mais d'autres devraient suivre avec notamment le gardien de but Géronimo Rulli qui est annoncé proche de Manchester City. Mais ce n'est pas suffisant et le propriétaire Frank McCourt aurait décidé de passer à la vitesse supérieure. D'après les informations de La Provence, l'homme d'affaires américain aurait mandaté la société anglaise Unique Sports Group pour vendre des joueurs et donc alléger la masse salariale. Ce choix n'a toutefois pas plu aux agents des joueurs, obligés de partager leurs indemnités avec une tierce partie. Ce n'est pas tout, puisque même Grégory Lorenzi serait frustré par cette décision, qui viendrait directement du propriétaire.