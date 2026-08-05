Kylian Mbappé officialise son couple avec Ester Exposito : Ça fait réagir Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé (et c’est drôle)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé aurait pu vivre un été magique aux États-Unis. Néanmoins, son rêve de remporter une deuxième Coupe du monde huit ans après la première a pris fin à Dallas en demi-finale contre l’Espagne (1-2). Depuis, le capitaine de l’équipe de France est en vacances avec Ester Exposito, sa partenaire depuis plusieurs mois. Sur son compte Instagram, l’attaquant du Real Madrid a officialisé leur relation en musique. Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi n’ont pas manqué de le titiller.

C’est un secret de polichinelle certes tant les deux tourtereaux se sont affichés ensemble ces dernières semaines. Mais Kylian Mbappé et Ester Exposito vivent une histoire d’amour depuis plusieurs mois. Des rumeurs circulaient dans les médias au début de l’année en raison de photos ensemble à Paris pour un bowling notamment et dans les rues de Madrid à côté d’un coffee shop. Ce n’est pas tout, l’actrice espagnole qui s’est bâtie une notoriété mondiale notamment grâce à sa participation dans la série Netflix : Elite, s’est rendue au match de la 3ème place de la Coupe du monde 2026 entre l’équipe de France et l’Angleterre au Hard Rock Stadium de Miami le 18 juillet dernier (4-6). En parallèle, Mbappé avait publié une photo de sa partenaire en Story Instagram toute vêtue de la tunique domicile des Bleus avec le brassard de capitaine avant de la supprimer. Sur le plateau de l’émission The Bridge au printemps dernier, la star du Real Madrid avait été la cible d'une allusion rigolote sur son couple par les autres intervenants à savoir Achraf Hakimi, Donel Jack’sman, Aurélien Tchoueméni, Malik Bentalha et Sandy Heribert.

Kylian Mbappé et Ester Exposito multiplient ne se quittent plus depuis la Coupe du monde Depuis la fin de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé est en congés estivaux. L’occasion pour le champion du monde de passer des moments privilégiés avec Ester Exposito. Premièrement à Paris il y a 10 jours où il avait été aperçu dans la boutique de joaillerie de luxe Messika puis au restaurant La Girafe en passant notamment par la Cité de l’architecture et du patrimoine avant d’être photographiés sur un yacht en Sardaigne et de retrouver l’Espagne. C’est dans le pays d’origine d’Ester Exposito que les deux amoureux se trouvent à présent alors que Mbappé reprendra l’entraînement en début de semaine prochaine à Valdebebas avec comme nouvel entraîneur José Mourinho.

Mbappé annonce sa relation avec Exposito en musique : «Mon bébé c’est la plus belle, c’est mon bijou» Sur son compte Instagram, Kylian Mbappé a cette fois-ci publié une photo d’Ester Exposito sans la supprimer comme ce fut le cas en Story dernièrement. Mardi soir, l’attaquant star du Real Madrid a posté son dump du moment avec 11 photos dans lesquelles on peut notamment apercevoir Kylian Mbappé avec plusieurs robes sur cintres d’Ester Exposito accrochées à lui ou encore un cliché de l’actrice espagnole toute seule de dos. Pour habiller sa publication qui fait office d’annonce officielle de son couple avec Ester Exposito, Kylian Mbappé a utilisé la musique de Gospelize : Maladie qui comporte les paroles suivantes. « Elle a les cheveux blonds. Mon bébé c’est la plus belle, c’est mon bijou, c’est mon bonbon. Maladie, maladie, je crois que j’ai une maladie. Je les trouve toutes belles, je les trouve toutes sexy ».