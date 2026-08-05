Deux joueurs importants de Bruno Genesio vers un départ et une nouvelle piste en Premier League : Le mercato de l’OM va enfin s’accélérer ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la priorité est aux ventes, l’OM n’en a enregistré que trois pour le moment, mais pourrait bientôt trouver une porte de sortie à Nayef Aguerd, pour lequel un club étranger a accéléré dernièrement. Un autre joueur important est sur le départ en la personne de Leonardo Balerdi, qui aurait des prétendants en Serie A. Dans le même temps, les dirigeants marseillais exploreraient une piste en Premier League afin de renforcer l’effectif de Bruno Genesio.

Connu pour avoir été un des grands animateurs du mercato ces dernières années, l’OM est bien calme pour le moment. Pas de quoi s’inquiéter pour autant, mais la direction olympienne espérait certainement avoir réussi à se séparer de plus de trois joueurs en ce début de mois d’août. Seuls Mason Greenwood (24 ans, Fenerbahçe), Hamed Junior Traoré (26 ans, Genoa) et Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans, Deportivo La Corogne) sont partis pour le moment, mais beaucoup d’autres départs sont attendus et nécessaires.

Al-Sadd bloqué par son interdiction de recrutement pour Aguerd En attendant de connaître l’issue des dossiers Geronimo Rulli (34 ans), dans le viseur de Manchester City, et de Facundo Medina (27 ans), qui intéresse le Bayer Leverkusen, le prochain à s’en aller pourrait être Nayef Aguerd. Foot Mercato avait annoncé un accord proche entre l’OM et Al-Sadd pour l’international marocain (64 sélections), dans le cadre d’un prêt payant de 4M€, assorti d’une option d’achat automatique de 11M€. L’Équipe précisait que cette opération était pour le moment bloquée en raison de l’interdiction de transfert imposée au club qatari et c’est finalement vers l’Espagne que le défenseur âgé de 30 ans pourrait se diriger.

Aguerd finalement vers la Real Sociedad En effet, d’après les informations de Foot Mercato, la Real Sociedad a accéléré dans ce dossier très récemment et souhaite récupérer le joueur qu’elle avait déjà accueilli en prêt lors de l’exercice 2024-2025. Nayef Aguerd de son côté a validé un potentiel retour à Saint-Sébastien et des discussions sont en cours avec l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2030. Dans le même secteur de jeu, un départ de Leonardo Balerdi (27 ans) est également pressenti. Cela fait plusieurs mois que l’on sait que Marseille et l’international argentin (11 sélections) ont acté leur séparation, mais ce dernier ne semble pas susciter beaucoup d’intérêt.

Balerdi a toujours la cote en Serie A En Serie A, un club ne l’aurait pourtant pas oublié : la Juventus. Déjà intéressée l’été dernier, la Vieille Dame considérerait toujours Leonardo Balerdi comme une option pour renforcer sa défense, d’après le journaliste Sébastien Vidal. Les Bianconeri auraient d’autres priorités pour le moment et bien qu’aucune offre n’aurait été formulée, cette piste pourrait évoluer dans les prochaines semaines, tandis que La Tribune Olympienne ajoute que d’autres clubs italiens seraient sur le coup, si l’OM accepte de se séparer de son joueur contre un montant estimé à environ 15M€.