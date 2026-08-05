Vinicius Jr fait la même demande que Cristiano Ronaldo au Real Madrid... et ça devrait provoquer son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Vinicius Jr est au centre de toutes les attentions au Real Madrid ces derniers temps. La faute à l’absence d’un accord contractuel trouvé avec les dirigeants merengue créant des incertitudes sur sa continuité chez le vainqueur de 15 Ligues des champions. Arsenal se trouve en embuscade et fin prêt à offrir un contrat en or à Vinicius Jr, lorsque le Real Madrid adopterait la même posture qu’avec Cristiano Ronaldo avant son départ en 2018.

A l’été 2018, l’un quittait le Real Madrid lorsque l’autre rejoignait le club. Dès le départ, les destins de Cristiano Ronaldo et de Vinicius Jr étaient liés. Le meilleur buteur de l’histoire de la Casa Blanca avec 450 buts est resté neuf saisons dans la capitale espagnole avant de se lancer un nouveau défi à la Juventus après le Mondial en Russie. Transfert à 120M€ pour la star portugaise lorsque la jeune pépite brésilienne de l’époque débarquait de Flamengo au Real Madrid à seulement 18 ans. Huit années sont passées et Vinicius Jr en a désormais 26. Le moment pour le double vainqueur de la Ligue des champions en 2022 et 2024 d’aller voir ailleurs ?

«Aujourd'hui, c'est la même chose : on propose 22 à Vini et il en demande 30» C’est en effet une possibilité d’actualité dans le feuilleton entourant son avenir. Arsenal serait prêt à offrir un pont d’or à la star brésilienne selon The Daily Telegraph notamment. Ce que le Real Madrid rechignerait à faire. Vinicius Jr réclamerait aux dirigeants des indemnités salariales annuelles de 30M€ lorsque ces derniers n’ont proposé « que » 22M€ au principal intéressé. Un écart conséquent qui rappelle l’opération Cristiano Ronaldo en 2018 à Tomas Roncero. Le journaliste d’AS couvre l’actualité du Real Madrid depuis de longues années et a profité de son passage dans l’émission El Larguero afin de faire ce parallèle avec CR7. « Cristiano Ronaldo gagnait 22 millions d'euros nets dans le cadre de son dernier contrat, une offre que Vinicius vient de refuser. Il en a demandé 30, on lui a répondu 25 ou rien, et il a quitté le Real Madrid. Aujourd'hui, c'est la même chose : on propose 22 à Vini et il en demande 30 ». Faut-il s’attendre au même dénouement avec le dossier Vinicius Jr ?

Vinicius Jr est arrivé à l’entraînement avec son agent ce mercredi Ce mercredi matin, Vinicius Jr est arrivé au centre d’entraînement de Valdebebas en voiture accompagné de son agent comme la vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Le Journal du Real l’atteste. De nouvelles discussions auront donc lieu entre les différentes parties. La volonté commune serait de trouver un accord, mais les positions des deux camps sont bien trop éloignées à l’instant T pour trouver un consensus. Arsenal resterait à l’affût et attendrait le feu vert pour éventuellement lâcher les chevaux.

🚨💣 BREAKING: Vinicius Jr and his AGENT have arrived at Real Madrid. @lejournaldureal pic.twitter.com/C8hvFdvIwp — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 5, 2026