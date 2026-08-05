Vinicius Jr fait la même demande que Cristiano Ronaldo au Real Madrid... et ça devrait provoquer son transfert !

Vinicius Jr est au centre de toutes les attentions au Real Madrid ces derniers temps. La faute à l’absence d’un accord contractuel trouvé avec les dirigeants merengue créant des incertitudes sur sa continuité chez le vainqueur de 15 Ligues des champions. Arsenal se trouve en embuscade et fin prêt à offrir un contrat en or à Vinicius Jr, lorsque le Real Madrid adopterait la même posture qu’avec Cristiano Ronaldo avant son départ en 2018.
A l’été 2018, l’un quittait le Real Madrid lorsque l’autre rejoignait le club. Dès le départ, les destins de Cristiano Ronaldo et de Vinicius Jr étaient liés. Le meilleur buteur de l’histoire de la Casa Blanca avec 450 buts est resté neuf saisons dans la capitale espagnole avant de se lancer un nouveau défi à la Juventus après le Mondial en Russie. Transfert à 120M€ pour la star portugaise lorsque la jeune pépite brésilienne de l’époque débarquait de Flamengo au Real Madrid à seulement 18 ans. Huit années sont passées et Vinicius Jr en a désormais 26. Le moment pour le double vainqueur de la Ligue des champions en 2022 et 2024 d’aller voir ailleurs ?
«Aujourd'hui, c'est la même chose : on propose 22 à Vini et il en demande 30»
C’est en effet une possibilité d’actualité dans le feuilleton entourant son avenir. Arsenal serait prêt à offrir un pont d’or à la star brésilienne selon The Daily Telegraph notamment. Ce que le Real Madrid rechignerait à faire. Vinicius Jr réclamerait aux dirigeants des indemnités salariales annuelles de 30M€ lorsque ces derniers n’ont proposé « que » 22M€ au principal intéressé. Un écart conséquent qui rappelle l’opération Cristiano Ronaldo en 2018 à Tomas Roncero. Le journaliste d’AS couvre l’actualité du Real Madrid depuis de longues années et a profité de son passage dans l’émission El Larguero afin de faire ce parallèle avec CR7. « Cristiano Ronaldo gagnait 22 millions d'euros nets dans le cadre de son dernier contrat, une offre que Vinicius vient de refuser. Il en a demandé 30, on lui a répondu 25 ou rien, et il a quitté le Real Madrid. Aujourd'hui, c'est la même chose : on propose 22 à Vini et il en demande 30 ». Faut-il s’attendre au même dénouement avec le dossier Vinicius Jr ?
Vinicius Jr est arrivé à l’entraînement avec son agent ce mercredi
Ce mercredi matin, Vinicius Jr est arrivé au centre d’entraînement de Valdebebas en voiture accompagné de son agent comme la vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Le Journal du Real l’atteste. De nouvelles discussions auront donc lieu entre les différentes parties. La volonté commune serait de trouver un accord, mais les positions des deux camps sont bien trop éloignées à l’instant T pour trouver un consensus. Arsenal resterait à l’affût et attendrait le feu vert pour éventuellement lâcher les chevaux.
Pendant ce temps-là, Vinicius Jr se prépare au Real Madrid : «j’ai fait la connaissance du nouvel entraîneur et des nouveaux joueurs et je m’entraîne très dur»
En attendant un éventuel départ, Vinicius Jr a repris l’entraînement avec le Real Madrid. Le Brésilien s’est même confié sur ses sensations pour la saison à venir devant les caméras de la chaîne du club pour cette nouvelle ère avec José Mourinho aux commandes de la sélection brésilienne. « Ça s’est très bien passé. J’ai fait la connaissance du nouvel entraîneur et des nouveaux joueurs et je m’entraîne très dur. Mourinho veut que je reste comme j’ai toujours été : heureux, enthousiaste et que je joue mon propre style de football. Nous devons nous préparer physiquement afin d’avoir moins de blessures pendant la saison et de pouvoir compter sur tout le monde ». Vinicius Jr se prépare à se battre pour atteindre les objectifs sportifs du Real Madrid pour l’exercice 2026/2027 bien que son avenir ne soit pas encore réglé. « Double séance hier, une séance aujourd’hui. Voilà comment ça se passe. Aujourd’hui, on a fait de la musculation et des petits exercices pour renforcer les jambes. C’était une bonne séance et on est tous repartis très fatigués, mais maintenant il est temps de se reposer pour demain. C’est la préparation d’avant-saison et il faut être prêts ».