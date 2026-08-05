Mercato - Analyse : Vinicius décidé à ne plus prolonger au Real ? Le timing de ces informations n'est pas anodin

Alexandre Higounet

Ce mercredi matin, plusieurs médias espagnols ont sorti des informations selon lesquelles Vinicius Jr, qui n'a plus qu'un an de contrat avec le Real Madrid et qui est très convoité par Arsenal, aurait finalement décidé de ne pas prolonger son contrat, malgré la dernière offre du club merengue transmise la semaine dernière, l'approchant un peu des tarifs qu'il espère. Le timing de ces informations interpellent.

Ce matin, plusieurs médias espagnols affirment que Vinicius Jr, qui n'a plus qu'un an de contrat avec le Real Madrid à ce jour, aurait finalement l'intention de ne pas prolonger son bail avec le club merengue malgré la dernière offre revue à la hausse la semaine dernière, prévoyant un salaire de 22 millions d'euros net par an. Selon ces médias, fort de l'intérêt maximal d'Arsenal, qui serait prêt à lui offrir plus et à proposer 150 millions d'euros à Madrid pour le rachat de sa dernière année de contrat, l'attaquant brésilien aurait décidé de décliner la dernière proposition du Real.

Vinicius aurait-il tranché en faveur d'Arsenal ? Dès lors, le scénario privilégié ces dernières heures en Espagne amène à la concrétisation du transfert de Vinicius Jr à Arsenal dans les prochains jours. S'il est impossible de se montrer catégorique en l'état, un élément interpelle tout de même dans ces informations de dernière minute : leur timing.

Des informations qui sortent au matin de sa réunion décisive avec le Real... En effet, elles sortent précisément le matin où Vinicius Jr, accompagné de ses représentants, doit tenir un rendez-vous crucial avec la direction du Real pour arrêter une décision. Dans un tel contexte, il est difficile de ne pas voir dans ces informations une stratégie du clan Vinicius Jr pour mettre une pression maximale sur le Real Madrid afin qu'il s'approche définitivement de ses demandes financières.