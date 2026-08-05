Mercato - Analyse : Vinicius décidé à ne plus prolonger au Real ? Le timing de ces informations n'est pas anodin

Ce mercredi matin, plusieurs médias espagnols ont sorti des informations selon lesquelles Vinicius Jr, qui n'a plus qu'un an de contrat avec le Real Madrid et qui est très convoité par Arsenal, aurait finalement décidé de ne pas prolonger son contrat, malgré la dernière offre du club merengue transmise la semaine dernière, l'approchant un peu des tarifs qu'il espère. Le timing de ces informations interpellent.
Ce matin, plusieurs médias espagnols affirment que Vinicius Jr, qui n'a plus qu'un an de contrat avec le Real Madrid à ce jour, aurait finalement l'intention de ne pas prolonger son bail avec le club merengue malgré la dernière offre revue à la hausse la semaine dernière, prévoyant un salaire de 22 millions d'euros net par an. Selon ces médias, fort de l'intérêt maximal d'Arsenal, qui serait prêt à lui offrir plus et à proposer 150 millions d'euros à Madrid pour le rachat de sa dernière année de contrat, l'attaquant brésilien aurait décidé de décliner la dernière proposition du Real.
Vinicius aurait-il tranché en faveur d'Arsenal ?
Dès lors, le scénario privilégié ces dernières heures en Espagne amène à la concrétisation du transfert de Vinicius Jr à Arsenal dans les prochains jours. S'il est impossible de se montrer catégorique en l'état, un élément interpelle tout de même dans ces informations de dernière minute : leur timing.
Des informations qui sortent au matin de sa réunion décisive avec le Real...
En effet, elles sortent précisément le matin où Vinicius Jr, accompagné de ses représentants, doit tenir un rendez-vous crucial avec la direction du Real pour arrêter une décision. Dans un tel contexte, il est difficile de ne pas voir dans ces informations une stratégie du clan Vinicius Jr pour mettre une pression maximale sur le Real Madrid afin qu'il s'approche définitivement de ses demandes financières.
Volonté de signer à Arsenal ou d'obtenir ce qu'il espère du Real pour prolonger ?
En l'état, tout pronostic s'avère bien sûr impossible quant à l'issue du rendez-vous Vinicius-Madrid. Mais il est permis de supposer, à la lecture des événements, que le Brésilien est plus arrivé au meeting dans l'espoir d'obtenir ce qu'il voulait du Real, et donc de prolonger son contrat, que d'annoncer qu'il avait pris la décision de quitter le club pour rejoindre Arsenal. Après, tout dépendra de l'issue de ces dernières discussions. Est-ce que les deux parties seront prêtes à consentir un effort pour au final trouver un accord ? Ou les positions resteront-elles malgré tout trop éloignées pour qu'un terrain d'entente soit trouvé ? Impossible à dire en l'état, mais tout porte à croire qu'en arrivant dans les locaux de Madrid, Vinicius espérait avant tout obtenir du Real un contrat permettant de dessiner un accord.