Le dégraissage continue à Marseille : Les trois dossiers sensibles du moment à l'OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec seulement trois départs enregistrés depuis l’ouverture du mercato estival, l’OM a encore du pain sur la planche pour dégraisser son effectif. La direction olympienne a pourtant plusieurs dossiers chauds en ce moment et des offres pour certains de ses joueurs, comme Jeffrey de Lange, Nayef Aguerd et Facundo Medina, mais peine encore à les concrétiser.

« Vous connaissez tous la situation économique du club qui est inquiétante. » Dès sa présentation aux côtés de Bruno Genesio le 15 juillet dernier, Grégory Lorenzi avait été franc au moment d’évoquer la situation de l’OM. Avant de penser à d’éventuelles recrues, la priorité est aux ventes, dans le but de récupérer des liquidités et alléger la masse salariale : « On a un objectif financier clair et des contraintes avec la DNCG pour nous faire entrer dans un équilibre financier primordial. » Mais pour le moment, seuls trois départs ont été enregistrés, ceux de Mason Greenwood (24 ans, Fenerbahçe), Hamed Junior Traoré (26 ans, Genoa) et Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans, Deportivo La Corogne).

De Lange frustré par l’échec de son transfert à Twente Beaucoup d’autres sont attendus et Jeffrey de Lange semblait se rapprocher d’un départ vers Twente. L’OM a déjà refusé deux offres et il n’y en aura pas de troisième. Le club néerlandais a finalement porté son choix sur Joël Drommel (29 ans, PSV Eindhoven), mettant ainsi fin à ses tractations avec Marseille. Comme indiqué par L’Équipe, le gardien âgé de 28 ans était attiré par cette destination et n’a pas apprécié que les négociations n’aillent pas au bout. Un dossier complexifié par l’intérêt de Manchester City pour Geronimo Rulli (34 ans). Les Citizens veulent en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma (27 ans), alors que James Trafford (23 ans) est pressenti pour rejoindre Leeds United, mais l’OM ne peut pas se permettre de perdre ses deux gardiens d’un coup.

Aguerd vers Al-Sadd mais… Apprécié en interne et par le staff de Bruno Genesio, Jeffrey de Lange risque donc de devoir encore patienter et, si le départ de Geronimo Rulli se concrétise, pourrait être propulsé numéro 1, bien qu’il n’ait eu aucune garantie que ce sera le cas. Autre dossier chaud du côté de l’OM, celui de Nayef Aguerd. Selon Foot Mercato, un accord a été trouvé avec Al-Sadd pour le transfert de l’international marocain (64 sélections), dans le cadre d’un prêt payant de 4M€, assorti d’une option d’achat automatique de 11M€. D’après L’Équipe, aller au Qatar n’était pas vraiment sa priorité, mais le défenseur âgé de 30 ans n’y est pas opposé, lui qui dispose également d’une offre de prêt en Arabie Saoudite. Toutefois, cette opération est pour le moment bloquée par l’interdiction de transfert imposée à Al-Sadd.