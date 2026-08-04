Ferran Torres se rapproche du PSG : «Ils doivent me montrer qu’ils m’aiment», le héros de la finale de la Coupe du monde menace le FC Barcelone avec son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 19 juillet 2026 restera à jamais gravé dans la mémoire de Ferran Torres et dans celles des supporters de La Roja. En finale de la Coupe du monde, 16 ans après la première étoile de la sélection, l’Espagne était une fois de plus sacrée championne du monde grâce au but de Torres en prolongations contre l’Argentine (1-0). Avant même cette prestation en finale, le PSG était intéressé par le transfert de Ferran Torres qui doit à présent trancher entre rejoindre son ancien beau-père Luis Enrique au Paris Saint-Germain ou rester et prolonger au FC Barcelone. Il s’est exprimé dans la presse américaine.

« J’ai un contrat avec le FC Barcelone. Mais dans le football, on ne sait jamais. J’attends tout simplement pour prendre la bonne décision. Je ne sais pas, personne ne le sait ». Voici une partie de la prise de parole de Ferran Torres sur les antennes de NBC aux États-Unis lundi. Pour l’émission Today Show, l’attaquant espagnol qui a été le héros de la Roja en finale de la Coupe du monde en inscrivant le but vainqueur contre l’Argentine (1-0), le joueur du FC Barcelone où il lui reste seulement une année de contrat a fait une blague sur sa prochaine destination lui qui voit son nom constamment lié au PSG sur ce marché des transferts. « Est-ce qu’il y a un club de rêve ? Oui. Lequel ? Juste être heureux ».

Le PSG ou le FC Barcelone, le dilemme de Ferran Torres C’est un secret de polichinelle certes, mais le PSG est en quête de la signature de l’international espagnol de 27 ans que Luis Enrique connaît bien pour deux raisons : il est l’entraîneur qui lui a offert ses premières sélections avec La Roja, mais il fut également son beau-père lorsque sa fille Sira était en couple avec l’ex-joueur de Pep Guardiola à Manchester City. Sortant de deux titres de champion d’Espagne avec le FC Barcelone, Ferran Torres ne serait pas insensible à l’intérêt du PSG selon SPORT et d’autres médias spécialisés. Notamment en raison d’un manque de considération du Barça qui n’a que récemment formulé une offre de prolongation de contrat au champion du monde alors que le départ de Robert Lewandowski, attaquant titulaire, pour la Major League Soccer et le Chicago Fire fut annoncé il y a un bon moment désormais. Ce qui a eu le mérite d’irriter Ferran Torres et son entourage qui laisserait la porte ouverte à un transfert au PSG.

«Le PSG ? C’est toujours flatteur quand ces clubs s’intéressent à toi» Du côté de Luis Enrique et de la direction sportive parisienne pilotée par le conseiller football Luis Campos, on verrait en Ferran Torres un attaquant polyvalent capable d’occuper diverses positions et également de prendre la suite de Gonçalo Ramos parti à l’AC Milan en doublure d’Ousmane Dembélé qu’il pourrait concurrencer dans la capitale parisienne. Invité à s’exprimer sur d’éventuels progrès dans les négociations avec le PSG par Sportico, Torres a fait passer un message clair aux parties concernées. « On sait que le PSG est peut-être en pourparlers avec toi, as-tu des informations à partager sur les avancées de ces discussions ? Et bien, c’est toujours flatteur quand ces clubs s’intéressent à toi. C’est flatteur, mais au final, j’ai un contrat avec Barcelone. C’est vrai que dans le football, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais l’avantage, c’est que j’ai un contrat : je peux attendre et prendre ma décision en toute liberté ».