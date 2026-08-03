Retournement de situation sur le mercato : Proche de quitter Marseille, le transfert d’un des gardiens de l’OM est annulé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Duo de gardiens de l’OM depuis maintenant deux ans, Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange pourraient tous les deux quitter l’OM cet été. En ce sens, le premier est dans le viseur de Manchester City, qui aimerait en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma, tandis que le second semblait proche de Twente, qui a finalement jeté son dévolu sur un autre portier.

À l’été 2024, l’OM décidait de remplacer Pau Lopez et Ruben Blanco par Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange. Deux gardiens dont le style de jeu correspondait plus à l’entraîneur en place, Roberto De Zerbi, mais qui sont désormais entrés dans leur dernière année de contrat. D’autant plus que Marseille a besoin de vendre et d’alléger sa masse salariale. Leur trouver une porte de sortie est dans les plans de la direction olympienne, surtout en ce qui concerne l’international argentin (8 sélections).

Manchester City veut Rulli Le salaire de Geronimo Rulli est estimé à 320 000€ par mois, bien au-dessus de la nouvelle politique de l’OM. Bonne nouvelle pour le club marseillais, Manchester City a jeté son dévolu sur le gardien âgé de 34 ans. Comme révélé par le journaliste Fabrizio Romano, les Citizens aimeraient en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma, alors que James Trafford va rejoindre Leeds United. Dans le même temps, Jeffrey de Lange quant à lui était annoncé dans le viseur de Twente.

De Lange n’ira pas à Twente Après avoir été la doublure de Geronimo Rulli ces deux dernières saisons, le gardien âgé de 28 ans aimerait retrouver une place de numéro 1. L’Équipe indiquait que deux offres avaient déjà été refusées par l’OM et il ne devrait pas y en avoir une troisième. En effet, d’après les informations de Foot Mercato et alors que son départ semblait tout de même proche de se concrétiser, le club néerlandais aurait finalement décidé de porter son choix sur Joël Drommel (29 ans, PSV Eindhoven), mettant ainsi un terme à ses discussions avec la direction olympienne.