Transfert de Zion Suzuki au PSG : Son club fait une annonce concernant la suite du feuilleton...

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Lucas Digne et Maghnes Akliouche, qui devraient prochainement rejoindre la capitale, le PSG est en discussion avec Parme pour le transfert de Zion Suzuki qui pourrait avoisiner les 40 millions d’euros. Carlos Cuesta, entraîneur de la formation italienne, s’est prononcé sur l’avenir du gardien japonais

Une fois n’est pas coutume, le dossier des gardiens est encore ouvert du côté du PSG. Alors que Lucas Chevalier semblait parti pour rester malgré sa situation difficile dans la capitale, le club s’active pour le recrutement de Zion Suzuki, qui vient de s’illustrer à la Coupe du monde avec le Japon. D’après le journaliste Fabrizio Romano, le PSG a transmis une première offre à hauteur de 33M€ auprès de Parme et tient la corde pour son transfert.

Carlos Cuesta reste flou au sujet de l’avenir de Zion Suzuki Alors que son joueur pourrait prochainement prendre le chemin du PSG, Carlos Cuesta a fait le point sur ce dossier. « La seule certitude que j’ai aujourd’hui, c’est que Suzuki fait partie de notre effectif. Je parle de certitudes. Il y a tant d’hypothèses dans le football. Nous sommes parfaitement alignés avec le club sur les stratégies, a confié l’entraîneur de Parme. Notre priorité sera toujours la discipline. Et je le suis aussi dans ma communication. Nous voulons progresser, être plus complets, plus polyvalents. L’objectif est de conserver les bases qui nous ont permis d’obtenir des résultats positifs la saison dernière, mais aussi d’y ajouter un élément, en espérant que cela nous aidera à gagner, ce qui est le plus important. »

« L’après-Donnarumma, à l’arrivée ça te coûte 80M€ » Avant même l’issue du feuilleton Zion Suzuki, la stratégie du PSG avec ses gardiens continue de faire parler, un an après le départ de Gianluigi Donnarumma à Manchester City. « L’après-Donnarumma, à l’arrivée ça te coûte 80M€ avec Chevalier, Safonov et Suzuki, souligne notamment Walid Acherchour dans l’After Foot. Les demandes de Donnarumma sur le salary cap qu’il voulait dépasser, ce n’était peut-être pas un mauvais choix de lui donner. Depuis le départ de Donnarumma, ils essayent de rattraper des erreurs sur des erreurs. C’est aussi dû à la nouvelle politique de Luis Campos où ils ne veulent pas se faire pigeonner sur les salaires. »