Nouvelle rumeur autour de la santé de Michael Schumacher : Sa femme Corinna sort du silence

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'état de santé de Michael Schumacher est l'un des secrets les mieux gardés de ces 13 dernières années. En effet, les informations entourant le septuple champion du monde Formule 1 sont très rares depuis son grave accident de ski en décembre 2013. En revanche, les rumeurs sont nombreuses, mais comme d'habitude, sa femme Corinna s'empresse de les démentir.

Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher était victime d'un terrible accident de ski en France. Un accident qui l'a laissé dans le coma pendant plusieurs semaines et qui a engendré de longs mois de doutes. Il faut dire que le septuple champion du monde est protégé par sa famille qui laisse filtrer au compte-gouttes les informations concernant son état de santé. Difficile de savoir réellement comment va Michael Schumacher, puisque le secret est parfaitement conservé par son entourage qui contrôle même les visites. Seule une poignée de proches est autorisée à rendre visite à l'ancien pilote Ferrari, isolé avec sa famille depuis 12 ans et demi.

Une rumeur est lancée sur Michael Schumacher Mais le fait de conserver un tel secret autour de l'état de santé de Michael Schumacher engendre nécessairement des rumeurs. L'une d'entre elles, propagée par l'ancien pilote Christian Danner, suggérait que le septuple champion du monde de Formule 1 vivait actuellement dans une propriété à Majorque dans laquelle il poursuivrait sa convalescence. « Il y a toutes ces rumeurs selon lesquelles il serait à Majorque, qu’ils l’auraient installé dans une propriété là-bas, etc. Quand j’en parle à Corinna, elle n’en fait pas mention. Quand j’en parle à d’autres personnes qui pourraient être au courant, elles ne me disent rien », a ainsi déclaré Christian Danner dans une récente interview auprès de OLBG.

Sa femme sort très rapidement du silence Mais la femme de celui qui était surnommé le Baron Rouge au début des années 2000 a rapidement répondu. « Nous sommes ensemble. Nous vivons ensemble à la maison. Nous suivons une thérapie », a assuré Corinna Schumacher, rapportée par Gala, avant d'en dire un peu plus sur la convalescence de l'ancien pilote Ferrari. « Nous faisons tout notre possible pour que Michael aille mieux et qu’il soit à l’aise. Et tout simplement pour qu’il se sente comme chez lui, que nos liens nous unissent. La vie privée est privée », ajoute-t-elle tout en rappelant qu'il est important « qu’il puisse continuer à profiter autant que possible de sa vie privée ». L'objectif de Corinna Schumacher a toujours été de préserver la vie privée de son mari, rappelant que « Michael nous a toujours protégés et maintenant, c’est nous qui protégeons Michael ».