«Il ignore qu'il est sept fois champion du monde» : Un ami proche de Michael Schumacher est inquiet, «il est comme absent»

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs années maintenant, l’état de santé de Michael Schumacher inquiète. Le septuple champion du monde de F1 a été victime d’un grave accident de ski en 2013, le laissant entre la vie et la mort. Le Baron Rouge n’a plus été revu en public depuis cet événement tragique. L’un de ses amis proches a d’ailleurs donné des nouvelles peu rassurantes à ce sujet.

Le 29 décembre 2013, Michael Schumacher a été victime d’un accident tragique au ski. Le septuple champion du monde de F1 était alors entre la vie et la mort. L’ancien pilote emblématique de Ferrari était d'abord dans le coma, et est désormais sous la protection de sa famille. Un peu plus de douze ans plus tard, l’état de santé du Baron Rouge ne cesse d’inquiéter. Et l’un de ses amis proches a donné des nouvelles peu rassurantes à ce sujet.

«Il reconnaît les gens autour de lui» « On dit seulement qu'il peut s'asseoir, regarder autour de lui et établir un contact visuel. Après les premières améliorations, j'ai compris que son état de santé était celui décrit cette semaine. Il est comme absent, mais il reconnaît les gens autour de lui, des visages familiers. Je suis sûr qu'il ignore qu'il est sept fois champion du monde » a ainsi confié Riccardo Patrese au média Hochgepokert.