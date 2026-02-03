L'escapade secrète de Lewis Hamilton à Paris avec une star planétaire : «C’était un rendez-vous romantique»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lewis Hamilton est plus qu'un simple pilote de Formule 1. Très actif en dehors des paddocks, le septuple champions du monde est une star internationale dont l'influence dépasse le simple cadre du sport. Et il risque justement de faire parler de lui pour sa récente escapade à Paris.

Après une première saison plus que compliquée chez Ferrari, Lewis Hamilton a retrouvé le sourire après les premiers essais à Barcelone au volant de la nouvelle SF-26. Sur le plan sportif, le septuple champion du monde semble donc être de retour aux affaires, et attaque la saison 2026 avec ambitions. Cependant, si Lewis Hamilton semble plus épanoui, c'est également en raison d'un changement important dans sa vie privée.

EXCLUSIVE: Kim Kardashian and F1 racing star Lewis Hamilton were snapped on a romantic escapade in Paris! 🥰 https://t.co/eJgMzWK3qs



🎥: Backgrid pic.twitter.com/Sw1uModxIz — TMZ (@TMZ) February 2, 2026

Lewis Hamilton avec Kim Kardashian, c'est plus qu'une rumeur En effet, depuis quelques jours, des rumeurs circulent concernant une idylle naissante entre Lewis Hamilton et Kim Kardashian. Une vidéo obtenue par TMZ confirme même qu'il s'agit plus que d'une rumeur puisqu'on peut voir les deux stars sortir du même vanne à leur arrivée à un hôtel parisien. Un sérieux indice, mais toujours pas d'officialisation. Et pourtant, selon une source qui s'est confiée au magazine People, il s'agissait bien d'un « rendez-vous romantique ».