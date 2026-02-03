L'escapade secrète de Lewis Hamilton à Paris avec une star planétaire : «C’était un rendez-vous romantique»

Lewis Hamilton est plus qu'un simple pilote de Formule 1. Très actif en dehors des paddocks, le septuple champions du monde est une star internationale dont l'influence dépasse le simple cadre du sport. Et il risque justement de faire parler de lui pour sa récente escapade à Paris.
Après une première saison plus que compliquée chez Ferrari, Lewis Hamilton a retrouvé le sourire après les premiers essais à Barcelone au volant de la nouvelle SF-26. Sur le plan sportif, le septuple champion du monde semble donc être de retour aux affaires, et attaque la saison 2026 avec ambitions. Cependant, si Lewis Hamilton semble plus épanoui, c'est également en raison d'un changement important dans sa vie privée.
Lewis Hamilton avec Kim Kardashian, c'est plus qu'une rumeur
En effet, depuis quelques jours, des rumeurs circulent concernant une idylle naissante entre Lewis Hamilton et Kim Kardashian. Une vidéo obtenue par TMZ confirme même qu'il s'agit plus que d'une rumeur puisqu'on peut voir les deux stars sortir du même vanne à leur arrivée à un hôtel parisien. Un sérieux indice, mais toujours pas d'officialisation. Et pourtant, selon une source qui s'est confiée au magazine People, il s'agissait bien d'un « rendez-vous romantique ».
«C’était un rendez-vous romantique»
L'information a d'abord été révélée par The Sun au tout début du mois. « Tout semblait très romantique. Kim et Lewis ont profité de toutes les installations proposées. Elle était accompagnée de deux gardes du corps et Lewis avait un agent de protection rapprochée, mais ils sont restés en retrait. Deux d'entre eux montaient la garde devant la porte de leur chambre afin que personne ne puisse les déranger », a même lancé une source auprès du tabloïd anglais. Ce n'est pas la première fois qu'un rapprochement entre Lewis Hamilton est une grande star est annoncée. Depuis sa rupture avec Nicole Scherzinger en 2015, le Britannique s'est vu prêter des relations avec Shakira, Rihanna, Nicki Minaj, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Rita Ora ou encore Winnie Harlow. Ces relations n'ont jamais été confirmées, ni démenties. Reste désormais à savoir si cette fois, Lewis Hamilton officialisera son couple avec Kim Kardashian.