F1 : «Il avait 19 ans, mais bon», la compagne de Verstappen balance sur leur différence d'âge !

Depuis cinq ans, Max Verstappen vit une relation amoureuse épanouie avec Kelly Piquet, qu'il a rencontré il y a 10 ans. Lorsqu'il a vu « la femme de sa vie » pour la première fois, le pilote de Formule 1 était âgé de 19 ans. Alors qu'elle a presque huit ans de plus que Max Verstappen, Kelly Piquet s'est livrée sur leur différence d'âge.

Max Verstappen a rencontré Kelly Piquet il y a dix ans. Si le pilote de Formule 1 a eu un coup de foudre pour elle, il a patienté cinq années avant le début de leur relation amoureuse. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Kelly Piquet sur les réseaux sociaux.

«Nous avons une relation saine» Sur son compte Instagram, Kelly Piquet a posté une photo de Max Verstappen (28 ans) et elle. Un cliché réalisé en 2016, soit le jour de leur première rencontre. « J’ai rencontré ce garçon [en 2016]… dès le lendemain, il m’a dit que j’étais la femme de sa vie. J’étais loin de me douter que 10 ans plus tard, nous fêterions nos cinq ans ensemble et aurions une adorable petite fille. PS : Je n'ai absolument pas passée une nuit magique cette nuit-là, mais il y avait de la magie dans l'air », a écrit la femme de 37 ans.