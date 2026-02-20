F1 : Max Verstappen annonce un rendez-vous, «ce sera génial de...»

Quadruple champion du monde, Max Verstappen a été devancé en 2025. Forcément revanchard, le Néerlandais a pu découvrir en profondeur sa nouvelle monoplace, la RB-22, à l’occasion des tests hivernaux de Barcelone puis de Bahreïn. Une chose est sûre au vu des réactions du pilote de 29 ans, Red Bull sera au rendez-vous d’ici quelques semaines.
De quoi sera faite la saison 2026 de Max Verstappen ? Le vice-champion du monde 2025 a pu découvrir sa nouvelle monoplace à l’occasion des essais hivernaux de Barcelone puis de Bahreïn. Pour rappel, Red Bull a vécu une véritable révolution avec la production de son propre moteur en collaboration avec Ford. Et pour le moment, le Néerlandais semble satisfait de ce dernier.
« Ce sera génial de retrouver la course »
« Cette semaine a été un bon début. Sur mes roulages, nous avons globalement pu boucler l’intégralité du programme, ce qui est positif, car nous avons énormément de données à analyser. En venant ici, je pense que nous nous étions préparés du mieux que nous pouvions, et l’équipe a fait un excellent travail pour arriver là où nous en sommes. Il est assez évident qu’il reste encore pas mal de travail à faire pour être plus rapides, et c’est évidemment sur cela que nous allons nous concentrer. Voyons ce que cela donnera à Melbourne. Ce sera génial de retrouver la course, mais nous devons encore travailler dur », a ainsi confié Verstappen ce vendredi après de nouveaux essais, dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.
« Nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé »
De son côté, le directeur d’écurie Laurent Mekies se dit très satisfait après une période de doutes liée au développement du nouveau moteur : « Les premières séances à Barcelone ont été une source de soulagement et de fierté, en particulier au regard de ce que nous avons réussi à accomplir jusqu’à présent avec notre toute première unité de puissance Red Bull Ford Powertrains. Après deux semaines d’essais à Bahreïn, nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé face aux motoristes établis. Le kilométrage accumulé sur neuf jours de shakedowns et d’essais est respectable. C’est vraiment remarquable et cela témoigne de toutes les heures de travail acharné fournies à l’usine. »