F1 : Max Verstappen annonce un rendez-vous, «ce sera génial de...»

Quadruple champion du monde, Max Verstappen a été devancé en 2025. Forcément revanchard, le Néerlandais a pu découvrir en profondeur sa nouvelle monoplace, la RB-22, à l’occasion des tests hivernaux de Barcelone puis de Bahreïn. Une chose est sûre au vu des réactions du pilote de 29 ans, Red Bull sera au rendez-vous d’ici quelques semaines.

De quoi sera faite la saison 2026 de Max Verstappen ? Le vice-champion du monde 2025 a pu découvrir sa nouvelle monoplace à l’occasion des essais hivernaux de Barcelone puis de Bahreïn. Pour rappel, Red Bull a vécu une véritable révolution avec la production de son propre moteur en collaboration avec Ford. Et pour le moment, le Néerlandais semble satisfait de ce dernier.

Max Verstappen au volant de la RB22, sous le coucher de soleil de Bahreïn 🤩#F1Testing pic.twitter.com/lxezQG24WT — Le Sprint (@LeSprintEdition) February 20, 2026

« Ce sera génial de retrouver la course » « Cette semaine a été un bon début. Sur mes roulages, nous avons globalement pu boucler l’intégralité du programme, ce qui est positif, car nous avons énormément de données à analyser. En venant ici, je pense que nous nous étions préparés du mieux que nous pouvions, et l’équipe a fait un excellent travail pour arriver là où nous en sommes. Il est assez évident qu’il reste encore pas mal de travail à faire pour être plus rapides, et c’est évidemment sur cela que nous allons nous concentrer. Voyons ce que cela donnera à Melbourne. Ce sera génial de retrouver la course, mais nous devons encore travailler dur », a ainsi confié Verstappen ce vendredi après de nouveaux essais, dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.