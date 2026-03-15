Ce joueur du XV de France a «des grosses coui****», la sortie qui fait parler de Matthieu Jalibert sur France 2

Après avoir perdu toute possibilité de réaliser le Grand Chelem, le XV de France est tout de même allé chercher un second titre dans le Tournoi des 6 Nations, en deux ans. Mais rien n’a été simple pour Matthieu Jalibert et ses coéquipiers, qui ont dû attendre la toute fin de la rencontre face à l’Angleterre avant de connaitre le dénouement de cette édition 2026.
Décidément, on ne doit se méfier de tout le monde dans le Tournoi des 6 Nations. Avec l’un des pires bilans de son histoire, l’Angleterre semblait être un adversaire largement à la portée du XV de France. Il a toutefois fallu attendre la fin du match pour en connaitre le résultat, avec une dernière pénalité de Thomas Ramos pour arracher la victoire au bout du suspense (48-46).
« C'est beaucoup d'émotions, c'est le dénouement parfait »
Dès le coup de sifflet final, alors que ses coéquipiers fêtaient l’évènement, Matthieu Jalibert s’est exprimé au micro de France Télévision. « C'est beaucoup d'émotions, c'est le dénouement parfait. On s'est rendus le match compliqué, chacun a eu ses périodes. À l'entame de la 2e période, on sentait qu'on avait pris le dessus et il y a eu ce fait de jeu, cette interception (d'Ollie Chessum, 51e) qui les remet dans le match » a analysé l’ouvreur du XV de France. « On a baissé d'intensité après, été trop indiscipliné, mais c'est le caractère de cette équipe, capable de chercher un point de bonus en Écosse (défaite 50-40) alors qu'on était en difficulté ou de gagner ce soir alors que ce n'était pas fait ».
« Il faut féliciter Tom, qui a des grosses couilles comme on dit dans le jargon »
Mais le numéro 10 français a surtout eu quelques mots pour son coéquipier Thomas Ramos, qui n’ont pas manqué de faire réagir. « Il faut féliciter Tom, qui a des grosses couilles comme on dit dans le jargon » a glissé Matthieu Jalibert, avant d’évoquer son cas personnel et son parcours pas toujours linéaire avec le XV de France. « Tout n'a pas été toujours facile pour moi en équipe de France, j'avais l'occasion de m'exprimer et je suis juste content d'avoir pu être là avec les mecs et été moi-même. Même si tout n'a pas été parfait, on a donné tout ce qu'on pouvait. Je me suis éclaté, j'ai tout donné et c'est conclu par un titre. C'est beaucoup de joie ».