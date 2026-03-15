Ce joueur du XV de France a «des grosses coui****», la sortie qui fait parler de Matthieu Jalibert sur France 2

Axel Cornic

Après avoir perdu toute possibilité de réaliser le Grand Chelem, le XV de France est tout de même allé chercher un second titre dans le Tournoi des 6 Nations, en deux ans. Mais rien n’a été simple pour Matthieu Jalibert et ses coéquipiers, qui ont dû attendre la toute fin de la rencontre face à l’Angleterre avant de connaitre le dénouement de cette édition 2026.

Décidément, on ne doit se méfier de tout le monde dans le Tournoi des 6 Nations. Avec l’un des pires bilans de son histoire, l’Angleterre semblait être un adversaire largement à la portée du XV de France. Il a toutefois fallu attendre la fin du match pour en connaitre le résultat, avec une dernière pénalité de Thomas Ramos pour arracher la victoire au bout du suspense (48-46).

🏆🇫🇷 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟔 ⵑ

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« C'est beaucoup d'émotions, c'est le dénouement parfait » Dès le coup de sifflet final, alors que ses coéquipiers fêtaient l’évènement, Matthieu Jalibert s’est exprimé au micro de France Télévision. « C'est beaucoup d'émotions, c'est le dénouement parfait. On s'est rendus le match compliqué, chacun a eu ses périodes. À l'entame de la 2e période, on sentait qu'on avait pris le dessus et il y a eu ce fait de jeu, cette interception (d'Ollie Chessum, 51e) qui les remet dans le match » a analysé l’ouvreur du XV de France. « On a baissé d'intensité après, été trop indiscipliné, mais c'est le caractère de cette équipe, capable de chercher un point de bonus en Écosse (défaite 50-40) alors qu'on était en difficulté ou de gagner ce soir alors que ce n'était pas fait ».