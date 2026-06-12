«Il aimerait y aller» : Un joueur de Ligue 1 valide son transfert à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans après son arrivée en provenance du Cercle Bruges, Yann Gboho n’a plus qu’un an de contrat avec Toulouse, qu’il pourrait quitter lors de la prochaine période de mercato. En ce sens, un club de MLS serait passé à l’action et aurait déjà formulé une offre, mais le principal intéressé de son côté aurait une préférence pour l’OM.

Auteur d’une belle saison au cours de laquelle il a inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues, Yann Gboho a de grandes chances de quitter Toulouse cet été. L’ailier âgé de 25 ans n’a plus qu’un an de contrat, jusqu’en juin 2027, et le TFC devrait chercher à récupérer une indemnité de transfert avant qu’il ne parte librement et aurait justement reçu une offre.

Dans le viseur de Kansas City, Gboho attend l’OM En effet, d’après les informations de Foot Mercato, le Sporting Kansas City aurait fait une proposition afin de s’attacher les services de Yann Gboho. Reste à savoir si la perspective de partir en MLS à son âge l’intéresse, lui qui aurait d’ailleurs une autre préférence. À la suite de son information divulguée sur le site de FM, Santi Anoua a été interrogé par un internaute sur X qui lui demandait si l’OM était intéressé. Le journaliste a alors répondu que Yann Gboho « aimerait y aller en tout cas ».