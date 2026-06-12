«Il aimerait y aller» : Un joueur de Ligue 1 valide son transfert à l’OM

Deux ans après son arrivée en provenance du Cercle Bruges, Yann Gboho n’a plus qu’un an de contrat avec Toulouse, qu’il pourrait quitter lors de la prochaine période de mercato. En ce sens, un club de MLS serait passé à l’action et aurait déjà formulé une offre, mais le principal intéressé de son côté aurait une préférence pour l’OM.
Auteur d’une belle saison au cours de laquelle il a inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues, Yann Gboho a de grandes chances de quitter Toulouse cet été. L’ailier âgé de 25 ans n’a plus qu’un an de contrat, jusqu’en juin 2027, et le TFC devrait chercher à récupérer une indemnité de transfert avant qu’il ne parte librement et aurait justement reçu une offre.
Dans le viseur de Kansas City, Gboho attend l’OM
En effet, d’après les informations de Foot Mercato, le Sporting Kansas City aurait fait une proposition afin de s’attacher les services de Yann Gboho. Reste à savoir si la perspective de partir en MLS à son âge l’intéresse, lui qui aurait d’ailleurs une autre préférence. À la suite de son information divulguée sur le site de FM, Santi Anoua a été interrogé par un internaute sur X qui lui demandait si l’OM était intéressé. Le journaliste a alors répondu que Yann Gboho « aimerait y aller en tout cas ».
L’OM avait fait une approche l’été dernier
À l’heure actuelle, Marseille pense plus aux départs qu’aux arrivées et a besoin de vendre d’ici à la fin du mois de juin afin de valider son passage devant la DNCG, mais avait déjà manifesté son intérêt pour le Toulousain. L’été dernier, Le Parisien indiquait que l’OM avait tenté une approche concrète, tandis que Besiktas avait fait une offre de 6M€ pour le recruter. Yann Gboho avait fait le choix de rester au TFC. Reste à savoir si cette année sera la bonne pour Marseille et le joueur formé à Rennes, où il a cotoyé un certain Bruno Genesio, pressenti pour remplacer Habib Beye sur le banc olympien.