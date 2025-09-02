Surprise à l'OM : Tentative de dernière minute sur le mercato !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après avoir multiplié les pistes pour renforcer son secteur offensif, l’Olympique de Marseille a dû faire une croix sur Yann Gboho. Malgré un été actif et des négociations engagées avec Toulouse, le milieu offensif français de 24 ans a finalement décliné l’offre marseillaise, préférant poursuivre sa progression en Haute-Garonne.

L’été a été agité sur la Canebière. L’OM, désireux de renouveler en profondeur son effectif, a multiplié les mouvements dans tous les secteurs de jeu, y compris en attaque. L’échec dans le dossier Edon Zhegrova, que le LOSC a préféré céder à la Juventus plutôt qu’à un concurrent direct en Ligue 1, a poussé le club phocéen à se tourner vers d’autres profils. Parmi eux : un joueur du Toulouse FC, ciblé dans les dernières heures du mercato.

Gboho a refusé l'OM Selon Le Parisien, Yann Gboho figurait parmi les dernières cibles offensives de l’OM. Le club avait tenté une approche concrète, tout comme Besiktas, qui avait même formulé une offre de 6M€. Mais le jeune joueur, lié au TFC jusqu’en 2027, a choisi de rester. À l’opposé d’une logique de précipitation, le milieu offensif a préféré miser sur la continuité.