Surprise à l'OM : Tentative de dernière minute sur le mercato !

Après avoir multiplié les pistes pour renforcer son secteur offensif, l’Olympique de Marseille a dû faire une croix sur Yann Gboho. Malgré un été actif et des négociations engagées avec Toulouse, le milieu offensif français de 24 ans a finalement décliné l’offre marseillaise, préférant poursuivre sa progression en Haute-Garonne.
L’été a été agité sur la Canebière. L’OM, désireux de renouveler en profondeur son effectif, a multiplié les mouvements dans tous les secteurs de jeu, y compris en attaque. L’échec dans le dossier Edon Zhegrova, que le LOSC a préféré céder à la Juventus plutôt qu’à un concurrent direct en Ligue 1, a poussé le club phocéen à se tourner vers d’autres profils. Parmi eux : un joueur du Toulouse FC, ciblé dans les dernières heures du mercato.
Gboho a refusé l'OM
Selon Le Parisien, Yann Gboho figurait parmi les dernières cibles offensives de l’OM. Le club avait tenté une approche concrète, tout comme Besiktas, qui avait même formulé une offre de 6M€. Mais le jeune joueur, lié au TFC jusqu’en 2027, a choisi de rester. À l’opposé d’une logique de précipitation, le milieu offensif a préféré miser sur la continuité.
L'OM a abandonné
Comme indiqué par le média, Gboho souhaite se concentrer pleinement sur sa saison avec Toulouse, un club où il s’est imposé comme un élément majeur. Une réponse qui a laissé l'OM sans espoir dans ce dossier.