Kylian Mbappé : «La poule aux oeufs d’or» se fait tuer !

Régulièrement, les joueurs de football se plaignent des calendriers trop surchargés et des rencontres à répétition. Pourtant, il y a quelques jours, Kylian Mbappé aurait fait le forcing pour jouer avec le Real Madrid en Coupe du Roi face à Talavera, club de 3ème division. Et voilà que même si Mbappé a inscrit un doublé, sa présence a fait polémique et vivement réagir.
Face à un club de 3ème division en Espagne, Xabi Alonso avait l’occasion de faire tourner et laisser ses cadres souffler. Pourtant, au coup d’envoi, Kylian Mbappé était présent et il a même disputé l’intégralité de la rencontre. Il faut dire que le Français aurait clairement exigé cela à son entraîneur. « Mbappé a dit à Alonso qu’il voulait jouer, et si possible tout le match. Il y a des joueurs à qui tu ne peux pas dire non », expliquait le journaliste Tomas Roncero.
« C'est ce qu'on appelle « tuer la poule aux œufs d'or » »
Nombreux sont ceux à estimer que Kylian Mbappé n’aurait pas dû jouer face à Talavera. C’est le cas de Frédéric Hermel. D’ailleurs, pour AS, le journaliste a balancé à propos de cette histoire : « C'est ce qu'on appelle « tuer la poule aux œufs d'or ». C'est clair et net. Je ne trouve pas de meilleure expression pour décrire ce qui se passe avec Kylian Mbappé ».
« Le premier match où l'attaquant du Real Madrid aurait pu et dû rester à la maison »
Regrettant clairement la présence de Kylian Mbappé et le fait qu’il joue 90 minutes face à un club de 3ème division, Frédéric Hermel estime que son compatriote aurait tout simplement dû rester chez lui : « Je ne dis pas qu'il est plus dangereux pour la santé physique de Mbappé d'affronter des joueurs moins techniques mais plus motivés, mais avec un calendrier aussi chargé, c'était le premier match où l'attaquant du Real Madrid aurait pu et dû rester à la maison. Et se reposer pour éviter une future blessure ».