Kylian Mbappé : «La poule aux oeufs d’or» se fait tuer !

Régulièrement, les joueurs de football se plaignent des calendriers trop surchargés et des rencontres à répétition. Pourtant, il y a quelques jours, Kylian Mbappé aurait fait le forcing pour jouer avec le Real Madrid en Coupe du Roi face à Talavera, club de 3ème division. Et voilà que même si Mbappé a inscrit un doublé, sa présence a fait polémique et vivement réagir.

Face à un club de 3ème division en Espagne, Xabi Alonso avait l’occasion de faire tourner et laisser ses cadres souffler. Pourtant, au coup d’envoi, Kylian Mbappé était présent et il a même disputé l’intégralité de la rencontre. Il faut dire que le Français aurait clairement exigé cela à son entraîneur. « Mbappé a dit à Alonso qu’il voulait jouer, et si possible tout le match. Il y a des joueurs à qui tu ne peux pas dire non », expliquait le journaliste Tomas Roncero.

« C'est ce qu'on appelle « tuer la poule aux œufs d'or » » Nombreux sont ceux à estimer que Kylian Mbappé n’aurait pas dû jouer face à Talavera. C’est le cas de Frédéric Hermel. D’ailleurs, pour AS, le journaliste a balancé à propos de cette histoire : « C'est ce qu'on appelle « tuer la poule aux œufs d'or ». C'est clair et net. Je ne trouve pas de meilleure expression pour décrire ce qui se passe avec Kylian Mbappé ».