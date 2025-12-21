Kylian Mbappé a «beaucoup d’argent», ça choque en France !

Pierrick Levallet

À 27 ans, Kylian Mbappé est l’une des personnalités les plus influentes de France. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, l’attaquant du Real Madrid figure naturellement parmi les plus grands sportifs du pays. L’ancien du PSG n’hésite donc pas à prendre position dans des débats qui lui tiennent à coeur. Mais pour certains, son attitude peut choquer.

«Parfois en France, on préfère des personnages qui prennent moins position» « Le comportement de manière générale parfois peut-être agaçant, effectivement. Il est assez sûr de lui, il est jeune, il a beaucoup d’influence, il a beaucoup d’argent. Parfois, en France, ça peut choquer et parfois en France, on préfère des personnages qui prennent moins position » a ainsi confié Marion Bartoli au micro des Grandes Gueules du Sport sur RMC.