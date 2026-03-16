Mercato - PSG : La signature de «l'un des meilleurs du monde» bientôt annoncée ?

Axel Cornic

Contrairement à ses habitudes, le Paris Saint-Germain a très peu recruté lors des dernières sessions de mercato et les joueurs qui sont arrivés ont grandement déçu, comme Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Mais on semble préparer un très gros coup au sein du club parisien, avec une signature qui semble se préciser de jour en jour.

Depuis l’arrivée de QSI, le PSG a souvent été l’un des acteurs principaux des périodes de mercato. Encore maintenant, les deux plus gros transferts de l’histoire du football sont parisiens avec Neymar (222M€) et Kylian Mbappé (180M€). Mais tout a changé, puisque désormais le club de la capitale souhaite se concentrer sur la formation et le recrutement de jeunes talents.

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé, la «question d'argent» qui relance tout ? https://t.co/W4VeFYklrs — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

Quel avenir pour Barcola ? Mais également la consolidation d’un effectif qui a montré de très belles choses la saison dernière. Ainsi, cela fait plusieurs mois déjà que l’on parle de l’avenir de Bradley Barcola, dont le contrat qui le lie au PSG se termine en juin 2028. L'international français de 23 ans a une très grosse cote à l’étranger et notamment en Premier League, avec Liverpool qui rêverait de s’attacher ses services. Mais finalement, il devrait bel et bien rester à Paris...