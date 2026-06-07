PSG - Transfert à 100M€ : Luis Campos reçoit deux suggestions pour le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG semble réserver un mercato estival plutôt agité, et notamment dans le secteur offensif avec plusieurs départs qui devront être remplacés. Le nom d'Eli Junior Kroupi, le phénomène évalué à 100M€ par son club de Bournemouth, revient avec insistance au PSG. Et Michaël Ciani suggère à Luis Campos de foncer sur ce profil...

Bradley Barcola, Lucas Chevalier, Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye, Kang-in Lee... Plusieurs joueurs du PSG sont annoncés sur le départ cet été, et Luis Campos aura donc la lourde tâche de les remplacer en cas de vente. Michaël Ciani, ancien joueur passé notamment par les Girondins de Bordeaux et qui a porté le maillot de l'équipe de France, s'est exprimé à ce sujet dans l'émission Rothen s'enflamme, su RMC. Il conseille notamment au directeur sportif du PSG de renouveler une partie de son effectif, et de foncer sur le phénomène de Bournemouth Eli Junior Kroupi (19 ans), qui pourrait coûter 100M€ sur le marché cet été.

« Il faut qu’ils arrivent à renouveler » « Offensivement, ils doivent avoir du nouveau. Défensivement, il faut qu’ils arrivent à renouveler, à anticiper surtout les prochains départs. Si des joueurs comme Pacho, qui a été intraitable toute cette saison, ne sont pas là… Les autres ne me rassurent pas, donc il faut des joueurs très compétitifs pour pallier les absences. Avoir acheté Zabarny ne veut pas forcément dire qu’on a fait un bon choix… En tout cas, tu es l’équipe à abattre désormais, il faut renouveler les forces », indique Ciani, avant d'évoquer une possible arrivée d'Eli Junior Kroupi au PSG.