Le Real Madrid veut Michael Olise : Le Bayern Munich a tranché pour son transfert

Après une saison décevante, le Real Madrid va devoir réagir et trouver des moyens de rebondir. Ces derniers jours, à l'approche du mercato estival, certaines sources indiquent que l'intérêt du club espagnol pour Michael Olise est grandissant. L'attaquant français a réussi une belle saison avec le Bayern Munich et l'opération semble impossible à conclure pour le Real Madrid.
Ces derniers jours, la tension monte du côté du Real Madrid à l'approche des élections pour désigner le nouveau président. Florentino Pérez a parlé d'une offre incroyable de 150M€ pour recruter un jeune joueur. Michael Olise faisait partie de la discussion même si le dirigeant espagnol a indiqué qu'il ne s'agissait pas de lui. Le Français a marqué les esprits lors de la confrontation avec le Real en Ligue des champions, mais du côté du Bayern Munich le transfert semble infaisable.
Olise au Real ? Le Bayern dit non
Auteur d'une grande saison avec 22 buts et 31 passes décisives, Michael Olise s'est imposé comme l'un des éléments essentiels au Bayern Munich. Forcément, sa cote de popularité a augmenté et à l'approche du mercato estival, le Real Madrid aimerait beaucoup en faire sa prochaine recrue. Mais le Bayern Munich n'a aucunement l'intention de se séparer de Michael Olise cet été, que ce soit pour le Real Madrid ou un autre club. Uli Hoeness a déjà confié qu'Olise n'est pas à vendre. Selon Christian Falk, le club n'est même pas intéressé pour écouter les offres concernant le joueur.
Le Real Madrid prépare une folie ?
Alors que Florentino Pérez et Enrique Riquelme se livrent à des promesses incroyables en vue des élections présidentielles au Real Madrid, beaucoup estiment qu'il ne s'agit que d'arguments pour tenter d'avoir le pouvoir. Pérez a confié qu'il était prêt à dépenser 150M€ pour un gros transfert cet été et d'autres affirment que Michael Olise fait toujours partie des plans. Un départ du Bayern Munich cet été serait une immense surprise.