Le Real Madrid veut Michael Olise : Le Bayern Munich a tranché pour son transfert

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison décevante, le Real Madrid va devoir réagir et trouver des moyens de rebondir. Ces derniers jours, à l'approche du mercato estival, certaines sources indiquent que l'intérêt du club espagnol pour Michael Olise est grandissant. L'attaquant français a réussi une belle saison avec le Bayern Munich et l'opération semble impossible à conclure pour le Real Madrid.

Ces derniers jours, la tension monte du côté du Real Madrid à l'approche des élections pour désigner le nouveau président. Florentino Pérez a parlé d'une offre incroyable de 150M€ pour recruter un jeune joueur. Michael Olise faisait partie de la discussion même si le dirigeant espagnol a indiqué qu'il ne s'agissait pas de lui. Le Français a marqué les esprits lors de la confrontation avec le Real en Ligue des champions, mais du côté du Bayern Munich le transfert semble infaisable.

Olise au Real ? Le Bayern dit non Auteur d'une grande saison avec 22 buts et 31 passes décisives, Michael Olise s'est imposé comme l'un des éléments essentiels au Bayern Munich. Forcément, sa cote de popularité a augmenté et à l'approche du mercato estival, le Real Madrid aimerait beaucoup en faire sa prochaine recrue. Mais le Bayern Munich n'a aucunement l'intention de se séparer de Michael Olise cet été, que ce soit pour le Real Madrid ou un autre club. Uli Hoeness a déjà confié qu'Olise n'est pas à vendre. Selon Christian Falk, le club n'est même pas intéressé pour écouter les offres concernant le joueur.