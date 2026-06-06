Michael Olise avec Kylian Mbappé au Real Madrid : C’est validé sur La Chaîne L’Equipe, «il va devenir une mégastar»

Le Real Madrid souhaite éviter la catastrophe d’une nouvelle saison blanche lors de l’exercice prochain. Le club madrilène entendrait donc se montrer plutôt actif cet été sur le mercato. Plusieurs noms ont déjà été évoqués, dont celui de Michael Olise récemment. Un potentiel transfert de l’international français chez les Merengue a d’ailleurs été validé sur La Chaîne L’Equipe.
Auteur d’une saison blanche, le Real Madrid veut éviter de revivre le même scénario l’exercice prochain. La Casa Blanca entendrait donc se renforcer en conséquence sur le mercato. Quelques noms ont déjà été évoqués ces dernières semaines, comme Vitinha ou encore Joao Neves. Mais le profil de Michael Olise aurait également tapé dans l’oeil des Merengue. Et une possible arrivée de l’international français aux côtés de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole a été validée sur La Chaîne L’Equipe.
«Le Real Madrid, c’est la maison mère du football quasiment»
« Le Real Madrid, c’est le plus grand club du monde. Quand vous allez là-bas, vous allez quelque part. C’est une maison, une institution. Le Bayern, il est sûr d’être champion l’année prochaine. Alors bien sûr, il lui manquera peut-être le titre de champion d’Europe mais il pourra aussi le donner au Real, qui le cherche depuis quelques années. Aujourd’hui, c’est la maison mère du football quasiment. Quand vous allez dans le monde entier, il y a deux clubs qui font rêver tout le monde : Barcelone et le Real Madrid. Donc quand vous devenez un élément important du Real, peut-être un successeur de Ronaldo, peut-être un joueur qui va rentrer dans les coeurs du monde entier... » a d’abord confié Hervé Penot dans L’Equipe du Soir.
«Ce ne sera plus le même Olise qu’au Bayern Munich»
« En plus, Olise c’est quelqu’un qui aime beaucoup la mode. Quand vous êtes au Real, il y a une forme d’explosion médiatique autour de vous. Olise, s’il entre au Real Madrid, d’un seul coup ce ne sera plus le même Olise qu’au Bayern Munich. Donc moi je suis lui, je lui dis ‘vas-y parce que tu vas t’éclater, c’est un championnat génial’ et puis ça va devenir une mégastar. Aujourd’hui, il est un grand joueur mais pas une mégastar. Au Real, vous devenez une mégastar » a ensuite ajouté le journaliste dans l’émission de La Chaîne L’Equipe. À voir maintenant si le Real Madrid saura convaincre le Bayern Munich cet été pour le joueur de l’équipe de France.