Michael Olise avec Kylian Mbappé au Real Madrid : C’est validé sur La Chaîne L’Equipe, «il va devenir une mégastar»

Pierrick Levallet

Le Real Madrid souhaite éviter la catastrophe d’une nouvelle saison blanche lors de l’exercice prochain. Le club madrilène entendrait donc se montrer plutôt actif cet été sur le mercato. Plusieurs noms ont déjà été évoqués, dont celui de Michael Olise récemment. Un potentiel transfert de l’international français chez les Merengue a d’ailleurs été validé sur La Chaîne L’Equipe.

Auteur d’une saison blanche, le Real Madrid veut éviter de revivre le même scénario l’exercice prochain. La Casa Blanca entendrait donc se renforcer en conséquence sur le mercato. Quelques noms ont déjà été évoqués ces dernières semaines, comme Vitinha ou encore Joao Neves. Mais le profil de Michael Olise aurait également tapé dans l’oeil des Merengue. Et une possible arrivée de l’international français aux côtés de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole a été validée sur La Chaîne L’Equipe.

«Le Real Madrid, c’est la maison mère du football quasiment» « Le Real Madrid, c’est le plus grand club du monde. Quand vous allez là-bas, vous allez quelque part. C’est une maison, une institution. Le Bayern, il est sûr d’être champion l’année prochaine. Alors bien sûr, il lui manquera peut-être le titre de champion d’Europe mais il pourra aussi le donner au Real, qui le cherche depuis quelques années. Aujourd’hui, c’est la maison mère du football quasiment. Quand vous allez dans le monde entier, il y a deux clubs qui font rêver tout le monde : Barcelone et le Real Madrid. Donc quand vous devenez un élément important du Real, peut-être un successeur de Ronaldo, peut-être un joueur qui va rentrer dans les coeurs du monde entier... » a d’abord confié Hervé Penot dans L’Equipe du Soir.