Mercato - PSG : «Même s’il met 450M€ sur la table», le Real Madrid peut déjà oublier Vitinha et Joao Neves

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le mercato risque d’être animé du côté du PSG. Le club parisien pourrait voir certains de ses joueurs être convoités. Cela serait notamment le cas pour Vitinha et João Neves, que le président du Real Madrid Florentino Perez adore. Mais selon certains observateurs, recruter les Portugais du club parisien est une mission impossible. Explications.

Dans les prochains mois, le PSG va se montrer offensif sur le mercato. Mais le club parisien pourrait également être sollicité concernant certains de ses joueurs. Au cours des derniers jours, il semblerait que le Real Madrid et plus particulièrement le président Florentino Perez se soient intéressés de près à Vitinha et João Neves. Cependant, pour le journaliste Karim Bennani, impossible pour le club madrilène de recruter les Portugais du milieu de terrain.

« Même si le Real Madrid met 450M€ sur la table, le PSG ne les lâchera pas » « Le Real Madrid ne recruter pas Vitinha et Neves ? Même si le Real Madrid met 450M€ sur la table, le PSG ne les lâchera pas. Ils ne les lâcheront jamais. Rappelez-vous l’époque Verratti, quand le Barça était sur Verratti, ils avaient proposé beaucoup d’argent et le PSG avait fermé la porte. Honnêtement, à aucun moment, je vois… Sauf si Vitinha par au bras de fer avec le PSG, ce que je ne crois pas évidemment. Je pense que le Real peut oublier d’ores et déjà les deux Portugais du PSG », a ainsi confié le journaliste au sein de l’émission l’Equipe de Greg ce vendredi.